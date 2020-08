La squadra di calcio del Foggia, sceglie Trevi per il suo ritiro pre-campionato

Trevi Nel Lazio, Il Sindaco Silvio Grazioli, ottiene un altro successo per la promozione del territorio

Senza ombra di dubbio, l’incontro avvenuto a Trevi Nel Lazio tra il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli con il Presidente della squadra di calcio del Foggia l’avv. Roberto Felleca (nella foto), rappresenta un successo di marketing territoriale. Il Presidente Felleca ha apprezzato molto la struttura sportiva, con il campo di calcio in erba inaugurato ad inizio anno , e soprattutto la bellezza naturale di Trevi nel Lazio immerso totalmente nel verde, il luogo ideale per la squadra del Foggia per svolgere il suo ritiro pre campionato. “E’ stato un incontro molto positivo quello avuto con l’avv. Felleca –ha commentato il Sindaco Grazioli- che è scaturito con la decisione che la squadra del Foggia svolga il suo ritiro qui a Trevi Nel Lazio. Per l’ospitalità sarà messa a disposizione la struttura di Colle Mordani. Di sicuro quest’operazione, rappresenta una grande pubblicità per Trevi Nel Lazio, per promuovere le sue bellezze e l’accoglienza turistica attraverso appunto lo sport”.

Il turismo sportivo è in forte crescita ed è legato al territorio sul quale avviene appunto l’evento. Non solo chi partecipa ad un evento sportivo è coinvolto nel binomio turismo e sport, ma anche gli spettatori che si spostano appositamente per l’evento in particolare; anche gli accompagnatori degli atleti vengono interessati da ciò. Si crea dunque un coinvolgimento generale, che crea economia sul territorio.

“E’ una strada da seguire questa – commenta il Sindaco Grazioli- per stimolare lo sviluppo turistico legato allo sport , che coinvolge inevitabilmente l’incremento dell’indotto economico. Le offerte che il territorio di Trevi Nel Lazio presenta, vengono così ad ampliarsi, con l’accoglienza di una squadra di calcio. Da qui partirà la pianificazione, con cui cercheremo di fare del calcio e dello sport in genere un veicolo importante per far conoscere la bellezza di Trevi e del suo territorio. Sport come veicolo di promozione agonistica , ma anche come investimento turistico e ammortizzatore sociale in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia”

Durante il loro ritiro a Trevi, la compagine rossonera del Foggia che ha avuto il suo periodo di gloria calcistica sotto la guida del tecnico Zdeněk Zeman, disputerà degli incontri con la locale squadra di calcio ASD Trevi e con quella di Fiuggi. E’ davvero una bella pubblicità questa per Trevi, e può rappresentare l’inizio di future sinergie con altre squadre di calcio.