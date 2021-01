Laboratori aperti in sicurezza all’Istituto professionale Livatino

L’istituto di Istruzione Superiore professionale “Rosario Livatino” di Palestrina e Cave, sta rispondendo alla sfida della emergenza sanitaria in

corso, rispettando le disposizioni normative per il contenimento del contagio da Sars Cov2, ma non rinunciando a dare ai suoi allievi una formazione idonea, atta a garantire le necessarie attività laboratoriali, nella totale sicurezza, affinché i ragazzi non perdano il contatto diretto con la

dimensione professionale del percorso scolastico intrapreso.

La dirigente scolastica, professoressa Annamaria Conti, sta cercando, con la collaborazione di tutto il corpo docente e del personale scolastico, di riorganizzare le attività laboratoriali, come previsto dal DPCM, con grande impegno ed attenzione. La strategia messa in campo tende a dare la

possibilità agli studenti di continuare il percorso formativo nella massima sicurezza, mettendo in primo piano l’azione educativa sul rispetto delle regole per la salvaguardia della salute.

Il Livatino non chiude i suoi laboratori, e fornisce a tutti gli allievi degli indirizzi alberghiero,turistico, grafico e della moda, l’opportunità di proseguire la loro formazione senza mai perdere di vista quelle che sono le prescrizioni di sicurezza, garantendo la distribuzione di mascherine

chirurgiche e DPI, il distanziamento, l’igienizzazione accurata e costante, durante le attività in presenza e per la didattica a distanza mette in campo il comodato d’uso di dispositivi digitali, di software e di connessione dati, per tutti gli allievi che ne hanno fatto richiesta, pianificando un programma articolato per sfruttare al meglio i laboratori attraverso

l’installazione di webcam e monitor che consentono di dividere le classi in gruppi con la compresenza e il tutoraggio dei docenti.Tutto ciò, per creare una e vera e propria didattica digitale integrata multimediale e trasversale che una volta finita l’emergenza Covid diventerà uno degli aspetti di rilievo e di forza del Livatino, un impegno dovuto oggi per fronteggiare

l’emergenza e accompagnare i ragazzi in questo momento delicato, ma allo stesso tempo per gettare le fondamenta della azione didattica e professionalizzante del domani.

Invitiamo ai nostri open day nei giorni di 16 e 17 gennaio, tutte le info su www.professionalepalestrina.edu.it