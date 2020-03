L’ACCADEMIA CALCIO ROMA SCENDE IN CAMPO

Un bel gesto della Presidenza e Dirigenza di via di Settebagni, 340 presso l’Academy Sport Center sede dell’Accademia Calcio Roma, in questa difficile situazione sanitaria/economica oramai estesa in tutta Italia e in tutto il mondo. La Società Accademia Calcio Roma, viste le difficoltà che in questo momento colpiscono tutta la nazione e le restrizioni imposte dal Governo per arginare il diffondersi della pandemia, comunica di aver sospeso tutte le iniziative legate ai tornei in programma nel mese di aprile, maggio e di giugno. L’intento della Società è quello di salvaguardare la salute dei ragazzi e gli interessi delle famiglie. Si vogliono evitare decisioni che comunque richiederebbero attività organizzative da parte della Società ed impegni economici da parte delle famiglie, in un momento nel quale nessuno è in grado di sapere come evolverà la situazione in Italia. A tal fine la società si impegna affinché vengano rimborsate tutte le quote già versate.

Da subito la famiglia Mariscoli con il DG Pietro Gonini DS Fabio Pucciarelli DS Davide Capogrossi, tutto lo staff dirigenziale, istruttori tutti a disposizione dei ragazzi e famiglie dell’Accademia Calcio Roma. Iniziando un viaggio virtuale con tutti i ragazzi, tra giochi, disegni, temi, performance, sfide, video chiamate tra gruppi squadra, tra istruttori, per far sentire la presenza di questa grande famiglia che si chiama ACCADEMIA CALCIO ROMA. La risposta non si è fatta attendere, hanno invaso l’email di riferimento ufficiostampaacr@gmail.com con video, disegni, messaggi di speranza, seguendo i giochi etc.

Infatti come ci conferma il responsabile Area Comunicazione dell’Accademia Calcio Roma Dr Fausto Zilli : “non ho mai visto una cosa del genere, l’attaccamento a questa Grande famiglia, fuori dal comune, a tal proposito vorrei ringraziare pubblicamente tutti i genitori dell’Accademia Calcio Roma nessuno escluso , collaborando sempre e comunque a qualsiasi attività demandata per via Social, e poi leggere sulle pagine ufficiali social i ringraziamenti per ciò che facciamo, è la vittoria più bella. Se mi permette ho constatato con molto piacere che il nostro operato è stato seguito da tante società di calcio, doppiamente contento e convinto che sia la strada giusta da percorrere. Concludendo vorrei ricordare la raccolta fondi per l’Ospedale Spallanzani di Roma terapia intensiva, ricordando che tutti insieme possiamo fare la differenza, non importa quanto l’importante è TUTTI doniamo doniamo doniamo, torneremo sicuramente più forti di prima e Forza Accademia “.

Di seguito i link per poter donare: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-out?fbclid=IwAR1WqRHH1EcUmrEFPygq-KKWac_FgEOLvgiYagq66icWFzXoI5mxVwGvN6o

Video promo DIAMO UN CALCIO AL VIRUS https://www.youtube.com/watch?v=IcrDvD80Er4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0kuLxwnzH-EtbKQQnyiQHrLQyry-HDPx49TbN1BToJClxPBKecSUJtrOg