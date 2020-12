L’Accademia Kronos sempre più presente sul territorio

Ferentino, Siglata la convenzione con il Comune alla presenza del Sindaco Pompeo

Con l’obiettivo , d’incentivare maggiori controlli sul proprio territorio in materia ambientale e di tenuta degli animali d’affezione, il Comune di Ferentino ha affidato l’esecuzione del relativo servizio di vigilanza e prevenzione all’ Associazione di volontariato “Accademia Kronos”. Durante la mattinata presso la sede comunale, alla presenza del Primo Cittadino Antonio Pompeo, del comandante della Polizia Locale il magg. Rosalinda Di Nunzio, il vice coordinatore nazionale delle guardie zoofile A.K. e Presidente Provinciale dell’A.K. il comandante Armando Bruni e la dirigente provinciale Emanuela Moriconi. “La sinergia che si creerà con l’Amministrazione Comunale di Ferentino –ha commentato il comandante Bruni- produrrà per certo effetti positivi su tutto il territorio, un’attività quella dell’Accademia Kronos, che contribuirà a diffondere il senso e la percezione di sicurezza e controllo sul territorio comunale, sia in materia ambientale, randagismo e tutela degli animali. Come già avvenuto in altri ambiti comunali, i volontari dell’A.K. saranno di supporto all’attività della Polizia Locale e delle forze dell’ordine”. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Antonio Pompeo, che confida in una proficua sinergia, per la tutela e salvaguardia del territorio, alla luce dei positivi risultati ottenuti e dei riscontri altrettanto positivi pervenuti dalle altre convinzioni siglate dall’Accademia Kronos con gli altri Comuni della Provincia.