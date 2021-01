L’Amministrazione Comunale dimentica la “Giornata della Memoria”

Piglio, Da anni l’Amministrazione non organizza alcun momento riflessivo con i giovani per non dimenticare

“Non c’è futuro senza memoria” questo scriveva Primo Levi , un pensiero sempre attuale, soprattutto in un giorno speciale come oggi “La Giornata della Memoria”: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Tante le iniziative in ogni Comune italiano, e se non è possibile messaggi importanti per ricordare quel giorno, tranne che nel Comune di Piglio tra l’altro targato PD, dove anche negli anni passati non è mai stato organizzato un evento per coinvolgere le nuove generazioni per ricordare la Shoah. L’amministrazione del Comune di Piglio, sembra essersi completamente dimenticata di celebrare questa ricorrenza, l’Istituzione più importante di Piglio, appunto il Comune non ha organizzato nessuna iniziativa, nessun incontro anche online, nessun momento di riflessione. Celebrare questa ricorrenza ha come scopo principale quello di non dimenticare mai un momento drammatico che appartiene al nostro passato di italiani ed europei, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più accadere” approfondendo, ricordando, spiegando quelle che furono le “origini del male” . Se l’amministrazione del Sindaco Mario Felli, avesse avuto a cuore questa celebrazione avrebbe potuto chiedere aiuto alle associazioni e alle forze politiche del territorio affinché il peso dell’organizzazione non ricadesse sull’apparato comunale, nel caso in cui gli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Giovanile, Istruzione Pubblica, fossero impegnati magari in altre questioni (improbabile), ma purtroppo come già anticipato c’è molta carenza nella gestione della cosa pubblica. Il tutto diventa ancora più triste, perché è la stessa storia di Piglio che non viene ricordata, forse l’Amministrazione Comunale dimentica che nel Convento dei frati minori conventuali di San Lorenzo, vi soggiornò un “martire dei campi di concentramento di Auschwitz”, San Massimiliano Kolbe, che insieme al Servo di Dio Padre Quirico Pignalberi ed altri confratelli fondò “La Milizia Mariana”, ecco dimenticare la Giornata della Memoria, vuol dire dimenticare anche la storia di Piglio. Un’amministrazione comunale deve dare l’esempio, deve dare il senso civico. Ci auguriamo che il prossimo anno l’Amministrazione si dimostri decisamente più sensibile e meno “distratta”. Chiudiamo questa parentesi dolorosa con una citazione: ”Ricorda, non iniziò subito con le camere a gas e i campi di sterminio. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra «noi e voi». Iniziò con l’intolleranza e l’odio verbale e quando le persone iniziarono a non interessarsi più, divennero prima insensibili e poi chiusero gli occhi davanti all’orrore”.