L’arte di Fabrizio Graziani, un’eccellenza del territorio

Trevi Nel Lazio, Un’emozione unica ammirare le tele di Fabrizio Graziani

“Spesso si cerca l’ispirazione lontano da noi, in qualcosa di esterno al nostro essere, quando invece basterebbe ascoltare e vedere cosa risiede nel nostro cuore”. Un concetto questo che è stato seguito da tanti artisti, che hanno trovato in se stessi l’ispirazione da seguire per dar vita ad opere stupende. A Trevi Nel Lazio, c’è un grande artista da un animo gentile e di una sensibilità profonda, doti uniche come la sua umiltà, che insieme al grande amore per il suo paese Trevi, lo ispirano nel dar vita ad opere di una bellezza profonda dove appunto il legame con le sue radici non manca mai. L’artista in questione è Fabrizio Graziani, pittore per passione, che riesce in ogni suo capolavoro a coinvolgere ed affascinare chi ha il piacere di vedere le sue opere, come quest’estate in una mostra svoltasi a Trevi che ancora oggi continua a far parlare di lui. Nelle tele di Fabrizio Graziani, c’è la testimonianza di storie, di momenti di vita ed esperienze personali, con lo sfondo degli scorci più belli di questo splendido paese. C’è un’intensità unica nelle sue tele, tanto che si percepiscono le emozioni, che pervadevano Fabrizio nel momento in cui dipingeva e che, attraverso l’osservazione, si trasferiscono su chi le guarda, rendendo lo spettatore partecipe dei suoi stati d’animo. È impossibile non lasciarsi trasportare verso il mondo artistico di Fabrizio Graziani, con le sue atmosfere suggestive e vedute paesaggistiche di rilevante forza espressiva. L’arte di Fabrizio Graziani, è un’eccellenza del territorio, che va salvaguardata ed ammirata, sperando a breve di poter assistere ad una sua nuova mostra. (nella foto una delle sue ultime opere)