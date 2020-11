Lavoro, Gribaudo (PD): nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo

È stata presentata oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la proposta di legge a firma Gribaudo-Carbonaro per l’introduzione di nuove norme per la tutela delle lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo. Insieme alla prima firmataria Chiara Gribaudo (PD) e alla promotrice dell’indagine conoscitiva in Commissione Cultura Alessandra Carbonaro (M5S), hanno partecipato l’attore Lino Guanciale, la segretaria nazionale SLC CGIL Emanuela Bizi, l’attore e regista Fabio Mangolini.

“È nella cultura diffusa che nasce la possibilità di creare innovazione e coesione sociale. Per questo vogliamo dare inizio ad una vera e propria rivoluzione per le politiche di welfare del settore dello spettacolo. – dichiara la prima firmataria, Chiara Gribaudo – Artisti, tecnici e autori sono stati tra i lavoratori più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio. Con questa proposta di legge affrontiamo problemi antichi che nell’emergenza sono letteralmente implosi. Facciamo proposte in materia di assicurazione, malattia, maternità, welfare, tassazione, e strumenti efficaci per la formazione professionale continua. Dobbiamo garantire diritti e tutele adeguati e un vero riconoscimento sociale dei lavoratori dello spettacolo, perché il loro lavoro rappresenta una ricchezza collettiva e irrinunciabile per l’intero Paese.”