L’importante ruolo dei volontari dell’A.K. durante il 2020

Piglio, Gli auguri del comandante Armando Bruni

Il coordinatore provinciale dell’Accademia Kronos, il comandante Armando Bruni, ha rivolto un sentito messaggio di auguri per questa fine di anno, e l’auspicio di vivere un buon 2021. “Sappiamo tutti che quest’anno è stato particolarmente difficile -afferma il comandante Bruni- la vita di tutti è stata sconvolta e travolta negativamente, ma c’è un particolare unico e soprattutto vincente, che abbiamo riscoperto in questo periodo, l’unione, la sinergia di una comunità, la presenza di un volontariato attivo e dedito al bene altrui perché nessuno resti indietro. A conclusione di questo anno, quale coordinatore provinciale dell’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone, ci tengo a ringraziare tutti i volontari, che sono stati sempre presenti, che hanno collaborato con le forze dell’ordine e con tutte le amministrazioni comunali, che oltre all’attività di tutela e prevenzione animale ed ambientale, si sono messe a disposizioni distribuendo materiale contro il covid, portando sostegno alle fasce più deboli, informando la cittadinanza di disposizioni comunali, prendendosi cura degli animali di affezione cani e gatti, perché purtroppo in questo periodo di difficoltà molte famiglie non possono prendersi più cura degli amici a quattro zampe e per evitare l’abbandono, l’Accademia Kronos se ne prende cura. Sono orgoglioso delle nostre guardie zoofile, ringrazio i nostri sostenitori sempre più numerosi. Sono fiducioso per questo nuovo anno, sarà un 2021 di rinascita, l’Accademia Kronos sarà costantemente presente sul territorio con l’apertura di nuove sedi e con tante nuove iniziative. Auguro a tutti un buon anno –conclude Bruni- e mi raccomando prendetevi cura dei vostri amici a quattro zampe, non abbandonateli e se avete difficoltà ad occuparvi di loro, non esitate a contattare l’Accademia Kronos, siamo un valido e certo riferimento. Auguri di buon 2021”.