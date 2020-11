LIVE | Usa 2020, sale la tensione: Biden vede la vittoria, Trump all’attacco del voto postale

Ancora pochi gli stati da assegnare, per la CNN Biden potrebbe ottenere la presidenza già nella giornata di oggi

ROMA – Voto dopo voto, gli Stati Uniti cercano di capire chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. L’election night non ha restituito un vincitore certo, i risultati sono deludenti per il democratico Joe Biden che vede le sue possibilità di vittoria appese allo spoglio del voto postale mentre già arrivano da parte di Trump le accuse di brogli.

Al momento il favorito sembra essere il candidato democratico Joe Biden che guida gli scrutini in Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. La vittoria in questi stati assicurerebbe a Biden l’elezione. Lieve vantaggio per Trump in Pennsylvania e Nord Carolina, ancora ‘too close to call’ la Georgia.

Vincenzo Giardina.