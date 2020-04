Lotta al Covid, stamattina la donazione del monitor allo Spaziani di Confagricoltura FR

Un contributo importante alla lotta contro il Covid-19 da parte di Confagricoltura Frosinone. Questa mattina, il presidente dell’organizzazione agricola Vincenzo del Greco Spezza ha infatti donato all’Ospedale Fabrizio Spaziani, un monitor multiparametrico da Terapia Intensiva da abbinare al sistema per Anestesia WATO 35. Lo strumento, del valore di oltre 10mila euro, è stato installato e sarà da subito utilizzato per contrastare l’emergenza epidemiologica, successivamente, quando sarà superata, verrà impiegato nelle sale operatorie. Un momento di orgoglio per l’intera struttura dell’ente di Via Adige 41: “E’ una giornata per tutti noi indimenticabile – sottolinea il presidente Vincenzo del Greco Spezza – perché era nostro obiettivo contribuire a fermare il Coronavirus con un atto concreto. I fondi per l’acquisto del monitor arrivano dalla Onlus Senior Età

della Saggezza alla quale, ogni anno, viene devoluto il 5 per mille dei 730 che vengono lavorati dal Caf della Confagricoltura Frosinone. Proventi che ci consentono di fare donazioni di strumentazioni alla società civile. Il monitor che abbiamo offerto sarà utile non solo per questa fase di emergenza sanitaria ma, presto, speriamo il prima possibile, anche quando l’epidemia sarà superata, perché verrà impiegato in sala operatoria a supporto del personale medico. Un atto concreto di solidarietà per rafforzare la strumentazione del nostro comparto sanitario, in prima linea per salvaguardare la salute di tutti. Oggi ho potuto toccare con mano quanto sia difficile e duro, soprattutto in questo momento, lavorare negli ospedali”. Alla consegna del monitor da terapia intensiva ha voluto essere presente anche il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Frosinone/Alatri Mauro Vicano che ha ringraziato Confagricoltura Frosinone: “A nome dell’ospedale – ha detto Vicano – voglio ringraziare l’organizzazione sindacale del presidente del Greco Spezza per l’importante donazione. L’apparecchiatura servirà a combattere il Covid-19 e sarà preziosa anche quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente alle spalle. Un gesto che amplia le opportunità tecniche a nostra disposizione e ci dà una motivazione in più a lavorare per garantire un’assistenza sanitaria sempre più efficace per l’intero territorio. Il monitor va ad arricchire la catena di solidarietà travolgente che dimostra le generosità del popolo ciociaro”.