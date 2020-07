Maltempo, a Palermo un metro d’acqua in 2 ore: nessuna vittima accertata

“Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto”, dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando

PALERMO – “Nessuna vittima e’ stata accertata dai sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato in via Da Vinci a Palermo“. Lo si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco, che hanno individuato alcune auto sommerse nel tratto della circonvallazione e che “proseguono le ricerche per escludere la presenza di persone“. Per tutta la notte le idrovore sono state al lavoro per abbassare il livello dell’acqua al termine di una giornata che ha messo a dura prova la citta’, con auto trascinate dalla furia del nubifragio. Colpito soprattutto viale della Regione Siciliana, la circonvallazione di Palermo, dove i sottopassi di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio sono stati invasi dall’acqua. Scene di panico tra gli automobilisti costretti ad abbandonare le proprie auto per mettersi in salvo. Da Palazzo delle Aquile, fino alla mezzanotte, si predicava prudenza: “Nessuna vittima e nemmeno alcun disperso segnalato. Fino ad ora tutti i proprietari delle vetture sommerse sono stati rintracciati o presso le proprie abitazioni o, in un solo caso, al pronto soccorso. Sono in corso verifiche, tramite le targhe dei veicoli, per rintracciare proprietari di tre auto”.

ORLANDO: UN METRO PIOGGIA IN 2 ORE, NESSUNA ALLERTA

“Oltre un metro di pioggia e’ caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia piu’ violenta nella storia della citta’ almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione civile era stato emanata per la nostra citta’“. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Se l’allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarieta’ degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non e’ il momento della polemica che lascio ad altri, anche perche’ so bene che la Protezione civile opera con grande professionalita’ basandosi su delle previsioni meteorologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza”. Secondo Orlando “quanto e’ avvenuto deve spingerci ancora di piu’ ad una profonda riflessione e a fare nostra le parole di ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre piu’ sta alterando il rapporto fra l’uomo e l’ambiente e il clima del nostro pianeta. In questi momenti tutta la macchina comunale e’ impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell’impegno e della professionalita’ – conclude il sindaco di Palermo – mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari”.

Scene di panico ieri pomeriggio a Palermo, lungo viale Regione Siciliana. Numerose le auto bloccate dall’acqua che ha invaso i sottopassaggi della circonvallazione, con il traffico paralizzato e gli automobilisti che hanno abbandonato i propri mezzi attraversando viale Regione Siciliana a piedi e mettendosi in salvo. Tra i punti piu’ critici il sottopassaggio all’altezza dello svincolo per viale Lazio e viale Michelangelo. Strada invasa dal fango anche in via Petrarca, perpendicolare di via Notarbartolo, uno degli assi viari della citta’.

