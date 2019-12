Meravigliosamente “Sport in Oro Academy”

Si è concluso lunedì 30 dicembre 2019 presso l’Academy Sport Center via di settebagni 340, il primo Trofeo Sport in Oro Academy competizione voluta fortemente dalla Presidenza Mariscoli ( Accademia Calcio Roma ) e dal DG Pietro Gonini in collaborazione con il direttore Raffaele Minichino e la redazione di Sport in Oro, per non dimenticare Tommaso Caranzetti scomparso prematuramente nel 2018. Tanta è stata l’adesione sfidando gelo e vento nella quattro giorni di sport e confronto, all’insegna del Fair Play e del sano divertimento. Otto le società partecipanti divise in due categorie under 13 e under 16, tra le altre Romulea, Nuova Tor Tre Teste, Campus Eur, Lodigiani 1972, Polisportiva Città di Ciampino, Viterbese, Accademia Calcio Roma Trastevere Calcio. La categoria under 13 la fà sua la Nuova Tor Tre Teste battendo in finale i pari età della Lodigiani. Nella categoria under 16 i ragazzi di mister Mattia Pigrucci battono la compagine Nuova Tor Tre Teste per 2 a 0 in finale con la meravigliosa dobbietta di Selvadagi aggiudicandosi il primo Trofeo Sport in Oro Academy.

Commovente inizio della premiazione alla consegna di una targa alla famiglia Caranzetti, sotto le note musicali di Califano “La mia libertà”, canzone preferita di Tommaso Caranzetti, il quale papà, premierà con un riconoscimento speciale al miglior allenatore in assoluto del torneo, Matteo Grassi mister under 13 Nuova Tor Tre Teste, e Mattia Pigrucci under 16 Accademia Calcio Roma. Premiati anche per l’impegno profuso nella realizzazione della competizione e dell’evento Rita Bradanini, Maurizio Valentini, Mirko Tarparelli, Claudio Treni . Premiati tra gli altri i migliori giocatori portieri e i capocannonieri delle due categorie. Nella categoria Under 16 si aggiudica il trofeo capocannoniere Valerio Selvadagi come miglior portiere Simone Frasca miglior giocatore Matteo Mazzotta.

La premiazione si è conclusa con gli occhi al cielo sotto le luci e colori dei fuochi d’artificio, l’appuntamento e per l’anno prossimo per la seconda edizione Trofeo Sport in Oro Academy.

di Fausto Zilli