MISTER PISTILLO: AVANTI TUTTA TOR LUPARA

Altra vittoria per i ragazzi di mister Danilo Pistillo tanto lavoro per lui e per i ragazzi, tanta intensità e voglia di dimostrare che il Tor Lupara Calcio non merita la posizione acquisita fino ad ora, campionato di Prima Categoria Lega Nazionale Dilettanti Lazio girone E. Undici sono i punti della nuova gestione Pistillo in 5 gare disputate con tre vittorie e due pareggi, ultima oggi fuori casa contro SFC 2019 con una stupenda doppietta del bomber Di Giacinto. Già al lavoro per il prossimo incontro domenica 19 gennaio ore 11.00 tra le mure amiche al campo Domenico Mammoliti a Fonte Nuova, contro il Setteville Caserosse seconda forza del campionato insieme alla Sanpolese 1961. Setteville Caserosse reduce dalla sconfitta casalinga per 2 a 1 con il Tirreno.

Altro fine settimana decisamente positivo per il Tor Lupara Calcio, con il sempre presente presidente tifoso Tony Segatori e il DG Alberto Drago, reduci dalla due giorni delle fasi finali del Primo Tor Lupara Cup 2019 di Natale, torneo dedicato alla scuola calcio fortemente voluto dalla Presidenza e Dirigenza Rosso Blù, con ben 16 società partecipanti, tenutosi proprio al Domenico Mammoliti lo scorso 5 e 6 di Gennaio.

Punto importantissimo per i ragazzi di mister Santini, parliamo under 14 Regionali girone B, i quali pareggiano fuori casa per 1 a 1 con la seconda forza del campionato l’Atletico Torrenova. Pareggio anche per i ragazzi di De Vincenzi per 0 a 0 sul difficile campo del Colonna, giovanissimi prov under 15. Perdono 2 a 1 i ragazzi di mister Mantovani, juniores prov under 19 contro il Fidene.

Da segnalare la meravigliosa vittoria dei ragazzi di mister Cuttitta, quali si confermano la terza forza del campionato, battendo fuori casa 5 a 1 la Canadesi Sporting Club campionato Allievi prov girone E under 16.