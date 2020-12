Multicedi – Apertura Maxistore Decò a Roma

Venerdì 11 dicembre, anteprima speciale: 20% di sconto su tutti i prodotti

Nuova apertura a Roma per Multicedi: venerdì 11 dicembre, a Spinaceto, in via Caduti per la Resistenza 271, inaugura un nuovo Maxistore Decò, con una giornata speciale in cui i clienti potranno conoscere in anteprima il nuovo punto vendita, usufruendo di uno sconto del 20% su tutta la spesa per l’intera giornata.

10mila circa le referenze in vendita al Maxistore Decò, con un assortimento attento al prodotto locale; ampi i reparti, che si dipanano lungo i 1100 mq di area vendita, con attenzione particolare alle “piazze del fresco”, caratteristica distintiva dell’insegna.

L’Ortofrutta, oltre a una vasta scelta di prodotti freschi, presenta delle aree tematiche dedicate al benessere (con ampio assortimento di frutta secca e semi) e ai preparati pronti da cuocere, in vendita in un’apposita area refrigerata. Al banco Gastronomia, oltre a un notevole assortimento di salumi e formaggi, sono serviti anche primi, secondi piatti e contorni da asporto caldi e freddi, tutti preparati rigorosamente in loco. Ampia la scelta anche al reparto Macelleria, così come alla Panetteria, che sforna ogni giorno pizze e altre lavorazioni da forno. Molto fornito anche il banco Pescheria, nel quale non manca la possibilità di acquistare preparati per realizzare a casa manicaretti e ricette di mare in modo pratico e veloce. Completano l’offerta il Congelato Sfuso e una fornita Enoteca, nella quale emergono alcune delle specialità vinicole regionali più note e apprezzate.

Il punto vendita riserva una giornata – quella del giovedì – ai clienti over-65, dedicando loro un 10% di sconto sulla spesa. Per tutta la durata delle festività natalizie, il punto vendita osserverà l’orario continuato 8.30-20 dal lunedì alla domenica, salvo tornare alla chiusura pomeridiana domenicale (dopo le 13.30) a partire dal 10 gennaio del nuovo anno.

“L’apertura di Spinaceto – spiega Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi – s’inserisce in un periodo di intenso lavoro d’espansione per Multicedi. La scorsa settimana abbiamo aperto a Formia e Salerno – continua Merola – e ancora ci attendono l’inaugurazione di un Supermercato Decò a Mentana, fissata per il prossimo 18 dicembre, oltre a quella di un Superfreddo Decò a Giugliano in Campania, con data da definirsi. Approdare oggi nel cuore di Roma Sud e farlo in modo così particolare, proponendo uno sconto totale su tutta la spesa – conclude il responsabile marketing di Multicedi – significa per noi presentarci a una clientela esigente in modo innovativo, permettendo a ognuno di esplorare l’assortimento e toccare con mano i nostri valori: l’attenzione al territorio e un prodotto a marchio decisamente riconosciuto”.

Il Maxistore Decò è dotato di 7 casse, 28 addetti interni e 5 nei diversi reparti e gode di un ampio parcheggio. Da gennaio, inoltre, sarà attivo al box informazioni una postazione per ricariche telefoniche e il pagamento delle utenze domestiche.