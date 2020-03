Musica che unisce, Harry Potter e il principe mezzosangue e Song ‘e Napule: i programmi stasera in tv

Sul piccolo schermo film, programmi di approfondimento e uno show benefico contro il Covid-19

ROMA – Film, programmi di approfondimento e uno show benefico animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Su Rai 1 lo show musicale organizzato per raccogliere fondi per la Protezione civile, contro il Covid-19, mentre su Rai Movie alle 21.10 per il ciclo ‘Orgoglio italiano’ si ride con il film ‘Song ‘e Napule’ dei Manetti Bros. Per gli amanti del cinema da non perdere su Tv20 remake del cult ‘Old Boy’ (21.14) diretto da Spike Lee.

Rai 1

Musica che unisce | 20.30

La Rai scende in campo con il meglio della musica e dello spettacolo italiano per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il Coronavirus.

Rai 2

TG2 Post | 21.20

TG2 Post – Rubrica informativa del TG2 Direttore Gennaro Sangiuliano

Rai 3

#cartabianca | 21.45

In primo piano ancora l’emergenza legata al coronavirus. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese.

Rete 4

La ragazza del dipinto | 21.30

Il film e’ ispirato alla vera storia di Didone Elizabeth Belle, la figlia illegittima di un ammiraglio della Royal Navy.

Canale 5

SPECIALE TG 5 | 21.30

Gli appuntamenti speciali curati dalla redazione del Tg5

Italia 1

Harry Potter e il principe mezzo sangue | 21.20

Sesto capitolo della saga. Harry e' di nuovo a Hogwarts: un vecchio libro, appartenuto ad un misterioso Principe Mezzosangue, e' la chiave per carpire i segreti del passato.

La7

Di Martedi’ | 21.15

Programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris.

TV8

Angeli e demoni | 21.25

L’esperto di simbologia religiosa Robert Langdon e’ chiamato ad indagare sulla morte di uno scienziato, forse collegata con l’imminente elezione del nuovo pontefice cristiano. Dal bestseller di Dan Brown.

Real Time

Primo appuntamento | 21. 20

Scopri ogni martedì la nuova stagione, con Flavio Montrucchio. Ogni grande amore inizia con un primo appuntamento. Quante scintille scoccheranno in un ristorante molto speciale nel cuore di Roma dove molti single saranno alla ricerca della loro anima gemella? Le coppie si conoscono in un cena “al buio”, quanti cuori in cerca dell’anima gemella troveranno il vero amore?

