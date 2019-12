Natale 2019, i film e i cartoni Disney in tv

Come ogni anno sul piccolo schermo le tv generaliste hanno messo a punto un palinsesto ricco di film per tutta la famiglia e classici Disney

ROMA – Natale è alle porte e anche in tv il clima di festa si inizia a far sentire. Come ogni anno sul piccolo schermo le tv generaliste hanno messo a punto un palinsesto ricco di film per tutta la famiglia e classici Disney. Tornerà l’immancabile “Una poltrona per due” che come sempre andrà in onda la sera della vigilia su Italia 1, a cui si andranno ad aggiungere sempre su Mediaset ‘Il Grinch’, ‘Willy Wonka’ e tanti altri film. Sui canali Rai torneranno gli immancabili classici Disney a cui si andranno ad aggiungere live action, come ‘La Bella e la bestia’.

I CARTOON DI NATALE

Si parte il 23 dicembre su Italia 1 (ore 16.40) con ‘Balto’, film d’animazione liberamente ispirato all’eroica storia di un cane da slitta, che in Alaska contribui’ alla salvezza di alcuni bambini colpiti da difterite. La prima serata all’insegna dei cartoon è invece su Rai 2, dove, alle 21.20, andrà in onda ‘Alla ricerca di Nemo’, capolavoro d’animazione con protagonista il pesce pagliaccio Marlin in viaggio nell’oceano pacifico, con la sua amica smemorata Dory, per trovare il figlio perduto.

Il 24 dicembre

Il giorno dopo, 24 dicembre, sarà proprio la compagna di viaggio di Marlin ad animare la prima serata di Rai 2, dove andrà in onda in prima visione tv ‘Alla ricerca di Dory’.

Il 25 dicembre

Il giorno di Natale si inizia dalla mattina (ore 8.45) su Rai 2 con “Planes 2 – Missione antincendio”, protagonista del film d’animazione l’aeroplanino Dusty che, nonostante il suo motore sia danneggiato, decide di prestare il suo aiuto ad un’improbabile squadra di salvatori, per spegnere l’incendio che interessa il Parco Nazionale di Piston Peak. Nel pomeriggio su Tv2000 alle 18.30 andrà in onda “Oliver & Company”, mentre in prima serata (21.15) su Rai 1 spazio al live action in prima tv ‘La bella e la bestia’, a cui seguirà “La bella e la bestia 2 – Un magico Natale”, il sequel del celebre cartoon Disney del 1992.

Il 26 dicembre

Ad imbandire la tavola nel giorno di Santo Stefano ci penserà “Ratatouille”, il topolino cuoco protagonista della tenera fiaba Disney, in onda su Rai 2 alle ore 21.05.

Il 27 dicembre

La prima serata di Rai 2 si accende con ‘Saving Mr Banks’ film con protagonista Tom Hanks, liberamente ispirato alla storia vera di come Walt Disney ottenne i diritti del romanzo Mary Poppins.

I FILM DI NATALE

Il 23 dicembre

La settimana di Natale si apre con imperdibile ritorno, quello della saga di Fantaghirò. Su Canale 5 (ore 14.15) si parte invece con il film, in prima visione tv, “Natale a Bramble House” a cui seguirà, alle 17.10, “Tornando a casa per Natale”. Si chiude in bellezza con il film di Steven Spielberg, adattamento di un romanzo fantasy di Roald Dahl, “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile”, in onda su Canale 5 in prima tv alle 21.20. La pellicola racconta il rapporto speciale che lega un gigante buono ed una bambina orfana.

Anche la programmazione natalizia di Italia 1 il 23 dicembre non sarà da meno. Alle 14.35 andrà in onda “Christmas in Wonderland”, storia di un padre, interpretato da Patrick Swayze, e dei suoi tre figli, che durante lo shopping natalizio trovano del denaro contraffatto, seguirà il cartoon ‘Balto’.

Il 24 dicembre

Nel giorno della vigilia ci sarà l’imbarazzo della scelta. Italia 1 propone una vera e propria maratona natalizia che accompagnerà gli spettatori dalle 14.30 alla mezzanotte. Si parte con “Alla ricerca della stella del Natale” (ore 14.30 ), a cui seguiranno “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (ore 16.15), “Il Grinch” e “Una poltrona per due”.

Rai 2 risponde con una controprogrammazione di tutto rispetto. Dalle 14 in poi andranno in onda “La dolce luce del Natale”, “Pagine d’amore a Natale” e “Un Natale mai raccontato”, a cui seguirà in seconda serata “Appena in tempo per Natale”.

Il 25 dicembre

La maratona di Italia 1 riprende dalla mattina del 25 dicembre con “I rubacchiotti” (ore 8.20), “La storia infinita 2” (ore 10.15) e “Oliver & Company” (ore 18.30), alle 19.25 arriva “Elf”, con Will Ferrell nei panni di Buddy, un elfo adottato da Babbo Natale, che torna a New York in cerca del padre e delle sue origini. Infine, alle 24, “Lo schiaccianoci”, favola ispirata al balletto “Lo schiaccianoci”, con Ellen Fanning, protagonista insieme a John Turturro.

Rai 2 risponde con “Le nove vite del Natale” (ore 7.05), “Planes 2 – Missione antincendio” (8,45), “Le scarpe magiche di Natale” (ore 14), “Un Natale molto bizzarro” (15.35), “Il Natale dei miei ricordi”.

Il 26 dicembre

A Santo Stefano la programmazione natalizia invade i tre principali canali Rai. A farla da padrona resta Rai 2 con una ricca programmazione che partirà alle 7 del mattino con “Un angelo sotto l’albero”. Alle 14 sarà la volta di “Lo strano Natale di Bianca Snow”, a cui seguirà “Quel piccolo grande miracolo di Natale” (15.35), “Scambiamoci a Natale” (18.50), “Ratatouille” (21.05) e “Il Natale che ho sempre desiderato” (21.20). Su Rai 1 alle 17 arriva “Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo”, mentre in prima serata, da non perdere, sarà il film “Cenerentola” (ore 21.25). Su Rai3 l’appuntamento per i più piccoli è quello con “L’ape Maia – Il film” (ore 9.45).



