Neonata positiva e mamma negativa al Covid a Lecce, bimba contrae virus in reparto

BARI – Una neonata partorita nei giorni scorsi nell’ospedale di Galatina (Lecce) è risultata positiva al coronavirus. Il test effettuato sulla mamma, invece, ha dato esito negativo. La piccola non ha sintomi e con ogni probabilità ha contratto l’infezione nel reparto di Ostetricia dove sono risultate contagiate sette persone tra medici e infermieri. Il reparto è stato chiuso per sanificarne gli ambienti e alla sua riapertura sarà trasformato in punto nascita covid. La neonata è stata trasferita all’ospedale Fazzi di Lecce con la sua mamma.

