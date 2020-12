Nuova nomina per il comandante Domenico Serpico

Piglio, Le congratulazioni del Sindaco Maro Felli e della comunità pigliese

Auguri e congratulazioni sono giunte dal Sindaco di Piglio Mario Felli al maresciallo Domenico Serpico, comandante della Stazione Carabinieri di Piglio, che nei giorni scorsi è stato promosso al grado di Luogotenente. “Un riconoscimento più che meritato al comandante Serpico –ha sottolineato il Sindaco Mario Felli- questa nomina è il frutto dell’alto profilo professionale e delle spiccate attitudini militari e di comando che il Comandante Domenico Serpico, con equilibrio, saggezza e, soprattutto, con grande umanità, ha sempre prestato nello svolgimento della sua funzione, mettendosi al servizio della nostra cittadina a difesa del bene comune e delle Istituzioni. Le mie congratulazioni ed i miei auguri sono anche da parte dell’intera amministrazione comunale e di tutta la comunità di Piglio, ringraziando allo stesso tempo tutto il personale in forza alla Stazione Carabinieri di Piglio guidato dal comandante Serpico, per l’ottimo lavoro svolto al fianco dei cittadini, per il rispetto della legalità e la garanzia della sicurezza”.