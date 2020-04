Nuovi avvisi del Comune per la cittadinanza

Piglio, Franceschetti: “Vicini alla popolazione, con contributi per i canoni di locazione ed anche nuovi buoni spesa”

E’ online da oggi, sul sito del Comune di Piglio, l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari, per il pagamento dei canoni di locazione 2020. Nell’avviso sono indicate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione. Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune entro il termine del 15.05.2020. Ne dà notizia l’assessore ai servizi sociali Domenico Franceschetti (nella foto), che nella sua delega tocca maggiormente le attuali problematiche della popolazione. “Cerchiamo costantemente di essere sempre più vicini alle fasce più deboli e bisognose della popolazione –afferma l’Assessore Franceschetti- ed ogni iniziativa in tale direzione intrapresa dall’Ente Regionale è ben accolta. Pertanto con tale avviso sono state avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti indicati, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione. La risposta tempestiva da parte di quest’Assessorato e dell’Amministrazione Felli, che in brevissimo tempo ha dato seguito al bando emanato dalla Regione Lazio in merito al Fondo straordinario regionale, anno 2020, sottolinea che questa macchina amministrativa è inarrestabile, alimentata da impegno ed amore per questo territorio e per la sua comunità. Per questo ringrazio il personale del settore Servizi sociali che davvero in pochissimo tempo ha predisposto questo importante avviso che consentirà a tante famiglie, di poter chiedere un aiuto per sostenere i costi di locazione per gli spazi in cui vivono, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo”. Ma questo non è il solo avviso pubblicizzato in giornata da parte dell’Assessorato ai Servizi Sociali. “Prima di Pasqua -continua l’Assessore Franceschetti- sono stati emessi e consegnati dei buoni spesa per i cittadini con maggiori problematiche economiche e sociali, che scadranno il prossimo 21 aprile, e per evitare che si creino dei tempi morti, il Comune di Piglio ha preferito delle procedure “continue” con erogazione ogni 14 giorni di buoni spesa, pertanto verranno erogati nuovi buoni spesa la cui domanda di accesso deve essere presentata entro il 20 aprile per far fronte alle esigenze dei cittadini che sono tante”. Per accedere ad entrambe le richieste la rispettiva domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello fornito dal Comune, scaricabile anche dal sito istituzionale, dove sono riportati tutti i requisiti e le modalità. “Quest’Amministrazione in modo completo a partire dal Sindaco includendo tutti i dipendenti comunali –ha concluso l’Assessore Franceschetti- sta lavorando costantemente per far fronte a tutte le necessità ed esigenze che sono emerse in questo periodo di crisi, grazie all’ausilio delle associazioni di volontariato e delle forze dell’ordine. L’evolversi della situazione sembra stia aprendo degli spiragli positivi, che ci porteranno a riconquistare la normalità perduta, chiedo unendomi all’appello più volte esternato dal Sindaco Mario Felli a tutta la comunità, di fare ancora un piccolo sforzo nel rispettare tutte le disposizioni governative che ci vengono chieste”.