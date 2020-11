Oltre 1 milione di euro in finanziamenti per opere pubbliche

Trevi Nel Lazio, Ottimo risultato ottenuto dal Sindaco Silvio Grazioli

A meno di 2 mesi dalle elezioni amministrative di Trevi Nel Lazio, il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli (nella foto), ottiene un grande ed importante risultato, con tre progetti finanziati. Nel particolare si tratta del recupero del centro civico in piazza 1° Maggio per un importo pari ad € 625 mila. Questo finanziamento era stato chiesto al Ministero degli Interni e rappresentava una delle promesse d’intervento fatte dall’attuale Sindaco Grazioli durante la recente campagna elettorale, pertanto la concretezza del risultato rappresenta la sincerità di una campagna elettorale cristallina e trasparente. Tale intervento consentirà la piena ristrutturazione della struttura a cominciare dalla sala consiliare. Sarà realizzato anche l’archivio e la biblioteca che affiancherà quella esistente adiacente i locali della sala San Pietro. Il secondo finanziamento ottenuto è pari ad € 500 mila, ed è quello relativo al dissesto idrogeologico di Via delle Muraglie che consentirà di mettere in sicurezza il muro attualmente pericolante e di ampliare il percorso della strada, realizzando eventualmente anche dei parcheggi. Il terzo progetto finanziato riguarda, la realizzazione di impianti di illuminazione che consentirà da un lato di realizzare nuovi punti luce in zone ora sprovviste, dall’altro di rendere più efficiente la linea esistente, in particolare introducendo illuminazione a led che consente un notevole risparmio energetico.