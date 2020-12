ORGANOPATIA DA SARS COV-2

“Consapevolezza clinica delle patologie

derivanti, a partire da diagnosi precoce, terapia rapida e follow-up

– È ormai appurato che il virus da SARS COV-2 non aggredisce solo i polmoni

portando ad un’insufficienza respiratoria spesso mortale, ma attacca praticamente tutti gli organi

causando in alcuni deficit che permangono a lungo e con conseguenze importanti. È il caso dei

cosiddetti long-haulers, cioè persone che dopo un’infezione iniziale spesso moderata e curata a

domicilio, non riescono a guarire completamente, perché il virus persiste in piccole quantità in alcuni

organi del corpo, dando origine non a una tempesta citochimica ma ad una pioggia citochimica con

infiammazione permanente e se si giunge ad immunodepressione anche alla riattivazione della

malattia con aggravamento importante. Per approfondire al meglio il tema, MOTORE SANITÀ ha

organizzato il webinar ‘Organopatia da Covid-19: diagnosi, terapia e follow-up’.

“Come affermato dagli esperti, in primis dal Prof. Fauci, il Coronavirus colpisce non solo le vie aree

ma talora si diffonde a tutti gli organi con conseguenze che si prolungano a lungo. Sintomi come la

fatica, dolori muscolari ed ossei, dispnea, diarrea e sintomi cardiaci e neurologici sono presenti

soprattutto nei pazienti con alta carica virale o sottoposti a terapie ad alta intensità per vincere il

contagio da SARS COV-2. In alcuni pazienti, come riportato in letteratura, il virus si occulta in alcuni

organi non scatenando una tempesta citochinica ma una pioggia citochinica con uno stato

infiammatorio permanente che talora riattiva la malattia prima superata a domicilio con necessità

di ricovero in ospedale. D qui la necessità di analizzare le conseguenze del contagio in termini

epidemiologici e assistenziali per indurre i centri e le regioni a programmare un follow up di questi

pazienti per capirne la prevalenza e l’impatto in termini di salute e sociali”, ha dichiarato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Osservatorio Motore Sanità

“Elevazione degli enzimi epatici sono comuni in corso di COVID-19, potendo essere riscontrati fino al

76% dei casi. Elevati livelli di alanina aminotransferasi (ALT) e soprattutto di aspartato

aminotransferasi (AST) sono le anomalie più comuni, anche se solo nei pazienti più gravi si osservano

valori maggiori di 3 volte quelli normali; incremento dei livelli di γ-glutamil transferasi (GGT) possono

essere riscontrati fino al 50% e della bilirubina nel 10% dei casi. La fosfatasi alcalina (ALP) è

tipicamente normale nonostante il recettore ACE2 sia espresso sul 58% delle cellule dei dotti biliari.

L’insufficienza epatica acuta su cronica (ACLF) segnalata già per il virus dell’influenza, è stata anche

riportato nel 12% e nel 28% dei pazienti con cirrosi compensata con incremento della mortalità. I

meccanismi con cui SARS-CoV-2 colpisce il fegato non sono ben definiti. Il recettore ACE2 è espresso

solo nel 2,6% degli epatociti e un effetto citopatico diretto, descritto per i virus della SARS e della

MERS non è stato documentato per SARS-CoV-2 anche se ci sono riscontri aneddotici alla microscopia

elettronica della tipica struttura spike nel citoplasma degli epatociti. Secondo la World

Gastroenterology Organization (WGO) le procedure interventistiche come l’endoscopia e la

colangiopancreatografia retrograda endoscopica dovrebbero essere eseguite solo in casi di

emergenza o quando sono considerate strettamente necessarie come in varici ad alto rischio o

colangite. La sorveglianza del cancro epatocellulare potrebbe essere posticipata di 2 o 3 mesi. Il

trapianto di fegato dovrebbe essere limitato ai pazienti con punteggi MELD elevati, insufficienza

epatica acuta ed epatocellulare cancro entro i criteri di Milano. Donatori e riceventi dovrebbero

essere testati per SARS-CoV-2 e se trovato positivo il donatore dovrebbe essere escluso e il trapianto

di fegato posticipato fino alla guarigione dall’infezione”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo