Oscar 2020, migliori attori Joaquin Phoenix e Renée Zellweger. A ‘Parasite’ 4 Oscar tra cui miglior film

ROMA – Questa notte, nella storica cornice del Dolby Theatre di Los Angeles, si è svolta la 92esima edizione degli Academy Award. Anche quest’anno non c’è stato un conduttore unico, ma sul palco del Dolby Theatre si sono alternate alcune delle più celebri star di Hollywood.

Tra loro Natalie Portman che si e’ battuta nuovamente per i diritti delle donne scegliendo di indossare una cappa (Dior) nera, con sopra ricamati in oro i nomi delle registe che non sono state candidate all’Oscar, tra cui Greta Gerwig (Piccole Donne), Lorene Scafaria (Hustlers) e Lulu Wang (“The Farewell”). A distinguersi per il dresscode anche Spike Lee che ha reso omaggio a Kobe Bryant indossando uno smoking del colore dei Laker (viola e oro) con il numero 24 applicato sulla giacca. Spike Lee che ha consegnato sul palco dell’Academy uno dei riconoscimenti piu’ importanti, quello per la miglior regia che e’ andato a Bong Joon-ho per ‘Parasite’. La commedia nera coreana ha trionfato nella notte piu’ importante del cinema conquistando anche il premio piu’ ambito, quello per il miglior film: e’ la prima volta nella storia dell’Academy che succede a un film non in lingua inglese. ‘Parasite’ ha vinto anche nelle categorie miglior film internazionale e migliore sceneggiatura originale.

Nessuna grande sorpresa invece nelle altre categorie: l’Oscar per il miglior attore e’ andato a Joaquin Phoenix per ‘Joker‘, mentre il suo equivalente al femminile lo ha conquistato Reene Zellweger per ‘Judy’ il biopic sulla vita di Judy Garland a cui ha dedicato il premio definendola una “delle eroine che uniscono e ci aiutano a trovare il meglio di noi”. Eletto miglior attore non protagonista Brad Pitt per ‘C’era una volta a Hollywood’, mentre per la miglior attrice non protagonista e’ stata scelta Laura Dern per ‘Marriage Story‘.

Maria Rita Graziani