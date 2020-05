Palermo Chiama Italia, la programmazione Rai per ricordare Falcone e Borsellino

Dal 18 maggio tanti gli appuntamenti dedicati

ROMA -Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 sono date scolpite nella storia recente del nostro Paese, ricorrenze che, da allora, coniugano memoria e impegno civile, nel ricordo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Quei giorni, nei quali persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, e appena cinquantasette giorni piu’ tardi, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, rappresentano da allora una nuova tappa del percorso di emancipazione e crescita civica, ricorrenze nelle quali il bilancio di un anno vissuto coincide con il rinnovamento di una ‘tensione morale’. Quest’anno le celebrazioni dell’anniversario assumeranno una forma diversa dal passato a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19. Tuttavia, anche in questa circostanza drammatica, e’ emersa la bellezza della solidarieta’ e dell’impegno di scuole, associazioni e cittadini. Nella speranza che questo 23 maggio, come fu nel ‘92, segni l’inizio della rinascita di un Paese che si stringe attorno ai suoi “eroi quotidiani”, #PalermoChiamaItalia vuole celebrare anche il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti piu’ drammatici della nostra storia recente. Medici, infermieri, esponenti delle forze dell’ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione Civile, farmacisti, commercianti, riders, impiegati dei supermercati. Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro impegno ordinario. La Rai, da sempre al fianco della Fondazione Falcone e del Ministero dell’Istruzione nelle commemorazioni della strage di Capaci e nel ricordo dell’eccidio di via D’Amelio, dedichera’ anche stavolta, come ogni anno, parte della sua programmazione alla ricorrenza. Saranno diverse, sia il 23 maggio, sia nel corso della settimana precedente, le iniziative editoriali, in tv, alla radio, sul web e i social, dedicate al XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Il primo appuntamento sara’ su Rai Storia, che alla ricorrenza dedichera’ un appuntamento al giorno, per tutta la settimana, a cominciare da lunedi’ 18 maggio, data in cui Giovanni Falcone avrebbe compiuto 81 anni.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Rai 1 offrira’, nel corso della settimana, ampia copertura informativa all’anniversario, con spazi di approfondimento sul tema della legalita’ all’interno delle trasmissioni di day time ‘Uno Mattina’, ‘Storie Italiane’ e ‘La Vita in diretta’. Martedi’ 19 maggio, in prima serata, andra’ invece in onda il film ‘Felicia Impastato’, con Lunetta Savino, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania e Giorgio Colangeli, per la regia di Gianfranco Albano. Sabato 23 maggio, nel giorno in cui si ricorda la strage di Capaci, ‘Uno Mattina in Famiglia’, in onda alle 7.45 e ‘ItaliaSi’!’, a partire dalle 16:45, dedicheranno ampie finestre informative all’iniziativa #PalermoChiamaItalia, promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Due gli appuntamenti previsti su Rai 2: uno, venerdi’ 22 maggio, all’interno de ‘I Fatti Vostri’, in onda dalle 11, l’altro, sabato 23, con ‘Petrolio’, in onda alle 21:05. Il programma condotto da Duilio Gianmaria dedichera’ una parte della trasmissione alla ricorrenza. Nel fine settimana che coincide con la ricorrenza Rai3 offrira’ tre approfondimenti, di generi diversi, per tornare a quel drammatico giorno di ventotto anni fa. Il primo, venerdi’ 22 maggio, alle 13.15 (e in replica su Rai Storia alle 20.30) con ‘Passato e presente’, in una puntata speciale dedicata al ricordo dei giudici Falcone e Borsellino con il professor Giovanni De Luna. Il secondo, per i telespettatori piu’ giovani, alle 15.20, con #Maestri: tutta la puntata del nuovo programma di Rai3 sara’ interamente dedicata alla giornata della legalita’. Sabato 23, infine, alle 18, andra’ in onda lo speciale di Rai Storia ‘C’era una volta a Palermo… Falcone e Borsellino’.

RAI GULP

L’importanza della memoria, del concetto di legalita’ e la necessita’ che il sacrificio estremo di chi, come Falcone e Borsellino, per quella legalita’ si è battuto fino alla morte non venga dimenticato dalle giovani generazioni, sono gli obiettivi della programmazione di Rai Ragazzi per l’anniversario della strage di Capaci. Su Rai Gulp sono previsti tre appuntamenti, il primo dei quali venerdi’ 22 maggio, alle 9.15, ne ‘La banda dei fuoriclasse’, che affrontera’ proprio i temi della legalita’ e del coraggio. Sabato 23 maggio, invece, una puntata speciale del magazine #Explorers, in onda alle 14.15, vedra’ protagonisti ragazze e ragazzi di tutta Italia, che rifletteranno sul significato della giornata e ricorderanno Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alle 18, infine, verra’ trasmesso lo speciale animato ‘Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pupi’, un cartone animato, con le voci di Leo Gullotta, Donatella Finocchiaro e Claudio Gioe’, che ha come protagonisti due ragazzini di nome Giovanni e Paolo, che lottano per liberare il loro quartiere dalla presenza di un Mago malvagio che toglie l’anima alle persone e le trasforma in ‘pupi’. Una storia di fantasia, ma ben radicata nei valori di dignita’ e di coraggio che i due magistrati hanno testimoniato nella loro vita.

RAI STORIA

Durante la settimana immediatamente precedente al 23 maggio, a partire da lunedi’ 18 maggio, nell’ambito della programmazione straordinaria per gli studenti, #LaScuolaNonSiFerma, Rai Storia riproporra’ ogni giorno alle 15, l’intera docufiction ‘Maxi. Il grande processo alla mafia’, che culminera’con l’ultimo episodio proprio il giorno dell’anniversario. Tutta la giornata di sabato 23 maggio sara’ dedicata alla celebrazione dell’anniversario, a cominciare dalle 00.10 (e poi in replica alle 8.30, alle 11.30, alle 14 e alle 20.10) orario in cui verra’ trasmessa una puntata speciale de ‘Il giorno e la storia’. Alle 8.40 (e in replica alle 20.20) andra’ in onda ‘Scritto, letto, detto – Maria Falcone’, un’intervista di Giovanni Paolo Fontana a Maria Falcone sui contenuti del libro ‘Giovanni Falcone. Le idee restano’ da lei scritto insieme a Monica Mondo, sulla figura del fratello, sull’amore del giudice per la democrazia, il suo rapporto con la fede, la sua religione. Alle 8.50 (e in replica alle 14.20) ‘Passato e presente – Le stragi di mafia del ’92’, con il professor Salvatore Lupo ospite di Paolo Mieli. Alle 9.30 ‘Giovanni Falcone, il peso delle parole’, un viaggio nelle parole di Giovanni Falcone: quelle piu’ note rilasciate ai giornalisti, quelle piu’ intime condivise con i familiari, quelle che hanno avuto un peso piu’ rilevante, nella sua vita e nella sua carriera. Alle 10 ‘Pietro Scaglione – la prima vittima’: la storia della morte del Procuratore assassinato a Palermo il 5 maggio 1971, e’ il baricentro del racconto dei primi anni della lotta alla mafia, quando gli strumenti in mano agli investigatori erano ancora pochi e di Cosa Nostra ancora non si sapevano struttura e organizzazione. Alle 11 andra’ in onda ‘Boris Giuliano, un commissario a Palermo’. E’ il ricordo del capo della squadra mobile di Palermo, ucciso il 21 luglio 1979. La storia del sacrificio di un altro magistrato sara’ al centro di ‘Pio La Torre – Per tutta una vita’, in onda alle 12. Alle 15 andra’ in onda “Maxi. Il grande processo alla mafia – In nome del popolo italiano”. Alle 15.45 una pagina dedicata all’allora Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, dal titolo Piersanti Mattarella, ‘6 gennaio 1980 – Storia di un delitto di mafia’. Alle 16.45, in ‘Cento giorni a Palermo’, la narrazione dell’esperienza siciliana del prefetto di Palermo, il generale Dalla Chiesa, caduto sotto i colpi della mafia, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, il 3 settembre 1982. Quel giorno si concludono, con questa tragedia, i Cento giorni di Dalla Chiesa come prefetto di Palermo. Negli anni più duri, la storia di Palermo e’ una staffetta continua sul filo della morte, un testimone passato di mano in mano, un funerale dietro l’altro, a chiedersi continuamente chi sara’ la prossima vittima. Succede anche trentacinque anni fa, il 29 luglio 1983, quando un’autobomba esplosa sotto la sua casa di Palermo uccide il giudice Rocco Chinnici, l’ideatore del pool antimafia, nella prima strage mafiosa di stampo terroristico. Il ricordo di Chinnici andra’ in onda alle 18.15 in ‘Diario civile – Palermo come Beirut: storia di Rocco Chinnici’. Ancora ‘Maxi. Il grande processo alla mafia’ alle 19, con ‘I protagonisti’. Alle 20.30 andra’ in onda lo speciale ‘Falcone e Borsellino l’impegno e il coraggio’, con il professor Lupo, e alle 21.10 il docufilm ‘C’era una volta a Palermo… Falcone e Borsellino’. Alle 22.10, invece, un documento raro, ‘Paolo Borsellino. Essendo stato’, un film doc sulla sua audizione al Csm. Alle 23.10, infine, in chiusura di programmazione, ‘All’altezza degli occhi. La vita delle donne delle scorte’: il racconto di Alessandro Chiappetta e con la regia di Agostino Pozzi della vita delle donne in Polizia, di scorta a uomini delle istituzioni e magistrati impegnati contro la criminalità, e’ un viaggio attraverso le vicende di sei donne normali, che con dedizione e passione, vivono il loro impegno civile, giorno per giorno.

RAI 5

Anche la serata di sabato 23 maggio di Rai5 sara’ dedicata al ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e alla ricorrenza dell’anniversario. Alle 21.15 andra’ in onda lo spettacolo teatrale ‘Novantadue’, di Claudio Fava, con Filippo Dini. Solo un numero nel titolo: ‘92. L’anno delle stragi di Cosa Nostra in Sicilia e delle morti dei giudici Falcone e Borsellino. A seguire, in prima tv, ‘Paragoghe’ – Depistaggio (2019), un testo e regia di Marco Baliani, ambientato nello spazio interno al tribunale di Ancona, una grande agora’, dove diciassette tra attori e attrici guidati da Marco Baliani raccontano quanta determinazione, fatica, dolori e perdite, ma anche soddisfazioni e vittorie sia costata nel tempo l’incessante ricerca, ancor oggi non terminata, della verita’ sulle tante stragi compiute nel nostro paese.

RAI SCUOLA

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, il 23 maggio su Rai Scuola andra’ in onda uno Speciale de ‘La scuola in tivu – Caro Giovanni, caro Paolo’, dedicato alle attivita’ didattiche a distanza delle scuole italiane che hanno realizzato percorsi sui temi della legalita’. Lo Speciale sara’ una maratona di testimonianze con il racconto dei lavori realizzati dagli studenti con gli insegnanti in occasione di questo anniversario. Gli studenti stessi ‘saliranno in cattedra’ per raccontare le loro esperienze e per condividere questa giornata con le ragazze e i ragazzi di tutte le scuole italiane. Come negli anni precedenti, questi percorsi didattici degli studenti saranno a affiancati da testimonianze raccolte in occasione dell’anniversario.

RAI CULTURA

Il portale Rai Cultura ha realizzato un WebDoc, con video, fotogallery, testi e infografiche sull’argomento, per ricordare e approfondire un tema di cruciale attualita’ e importanza civile. Tra i contenuti selezionati dall’archivio Rai alcune puntate da programmi quali ‘Diario Civile’, ‘Il tempo e la storia’, ‘L’Italia della Repubblica’ e ‘Lezioni di mafia’, con testimonianze di magistrati, boss, familiari delle vittime, commenti di storici. Il WebDoc e’ raggiungibile all’indirizzo https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/. Il sito Rai Scuola e la sezione Scuola2020 del portale web Rai Cultura realizzeranno un Web Doc dedicato a questo anniversario, pubblicando tutti i racconti degli studenti e le testimonianze raccolte.

RAI PLAY

Anche RaiPlay contribuira’ al ricordo dei tragici eventi del maggio 1992 con una selezione di film, fiction, documentari e contenuti delle Teche Rai che saranno raccolti in una collezione pubblicata sulla homepage della piattaforma gia’ a partire dal 18 Maggio. Tra i titoli inclusi nella collezione troveranno posto Era d’estate, il film di Fiorella Infascelli con Giuseppe Fiorello e Massimo Popolizio che racconta la strana estate trascorsa da Falcone e Borsellino all’Asinara prima del Maxi Processo, la fiction ‘Giovanni Falcone: l’uomo che sfidò Cosa Nostra’ con Massimo Dapporto ed Elena Sofia Ricci, che ripercorre la vicenda umana e professionale del giudice e il documentario ‘Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo’ di Alessandro Chiappetta, che attraverso la testimonianza di familiari, amici e collaboratori tratteggia la figura e personalita’ del magistrato ucciso a Capaci. La selezione proposta da RaiPlay per la ricorrenza include anche molti contenuti che raccontano la vita e il sacrificio degli altri eroi della lotta contro tutte le mafie, come Rosario Livatino (‘Il giudice ragazzino’ – Film), Rocco Chinnici (‘E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte’ – Fiction), Don Diana (‘Per amore del mio popolo’ – Fiction), Carlo Alberto Dalla Chiesa (‘Generale’ – Documentario) e prodotti che raccontano la storia della lotta alla mafia come il doc di cui si e’ gia’ parlato, ‘Maxi – Il grande processo alla mafia”.

RAI RADIO

Per quanto riguarda la programmazione radiofonica, Radio1 realizzera’ uno speciale all’interno del programma ‘Inviato speciale’, in onda sabato 23 maggio alle 8.30, mentre servizi dedicati alla ricorrenza andranno in onda in diverse edizioni dei Giornali Radio, Gr1, Gr2 e Gr3. Radio2 si occupera’ della giornata della legalita’ all’interno di ‘Quei Bravi Ragazzi’ e ‘Le Lunatiche’, mentre Radio3 lo fara’ in ‘Piazza Verdi’ e in ‘Uomini e profeti’. Su Radio Techete’, infine, sara’ disponibile uno speciale ‘Giovanni Falcone’ con tutti i contributi dell’archivio dell’audioteca di RadioRai dedicati al magistrato antimafia.



