PALERMO | CRITICO D’ARTE PAOLO BATTAGLIA LA TERRA BORGESE: “ECCO COSA SONO GLI ARTISTI EMERGENTI”

Di Paul Polidori:

“Secondo la visione battagliana l’arte non è solo figura: è un mondo, una società che nella società crea una terza società il cui pilastro è la sensibilità. A beneficiare di questa sensibilità sono tutte e tre le società, per il bene dell’umanità”.

Dunque Battaglia La Terra Borgese sostiene che Arte è sinonimo di Società…

“Nella Terza Società descritta da Battaglia La Terra Borgese vive – imperituro – un edificiosorrettoda quattro pilastri: Mecenatismo e Sponsorizzazioni; Collezionismo d’Impresa; Consulenza Diversamente Specialistica; Avvenimenti Inconsapevoli. Nel primo caso – Mecenatismo e Sponsorizzazioni – si tratta di finanziamenti di restauri, mostre temporanee o cataloghi per artisti emergenti o istituzioni museali locali, che mutano in relazione alla politica locale, nazionale e internazionale, e ancora di più mutano a causa della finanza e dell’economia globale. Nel secondo caso, la stessa struttura si compone del Collezionismo d’Impresa, quel collezionismoche realizza gallerie permanenti acquistando opere d’arte che stimolino sia i collaboratori che i clienti. A reggere e costituire tale edificio c’è poi la Consulenza Diversamente Specialistica (pro bono o professionale), che offre competenze legali (diritto d’autore), fiscali (Art Bonus e agevolazioni) o di progettazione e curatela ad artisti e associazioni culturali. Infine, a latere, Paolo Battaglia La Terra Borgese ha aggiunto gli Avvenimenti Inconsapevoli, cioè quelli capaci di influenzare la struttura senza averne l’obiettivo: questi sono semplicemente Connessioni, come ad esempio organizzare inaugurazioni, talk o “vernissage” privati nei propri uffici, creando un ponte tra il mondo degli affari e quello della cultura per offrire e promuovere una consulenza artistica specializzata nelle arti figurative (pittura, scultura, disegno, incisione, fotografia d’arte). Questo mondo è dunque fatto di cultura, diritto e finanza, cioè si nutre di società per nutrirla”.