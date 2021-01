Pandemia. La Uil organizza test rapidi per i lavoratori e le lavoratrici di Amazon di Passo Corese

“Test rapidi tamponi nasali per i lavoratori di Amazon di Passo Corese”. E’ questa l’iniziativa della Uil di Rieti e della Sabina Romana e della Uil Trasporti Lazio che si svolgerà domenica 17 gennaio dalle ore 13 alle 16, davanti al residence Le Noci, adiacente al sito del colosso americano.

“La logistica – dicono Alberto Paolucci e Maurizio Lago, rispettivamente Segretario Generale della Uil di Rieti e della Sabina romana e Segretario generale della Uil Trasporti Lazio – acquisisce sempre più peso nell’economia italiana e non solo. Tra le aziende che dominano nell’e-commerce c’è Amazon. I consumatori acquistano on line e si fidano perché l’azienda garantisce affidabilità, flessibilità, tracciabilità dell’ordine. Amazon sta assumendo sempre più una posizione dominante, infatti nella fase del lockdown la sua attività ha avuto un notevole incremento che si è consolidato anche dopo. E’ evidente che dietro questa grande azienda ci sono migliaia di lavoratori che garantiscono, attraverso la loro professionalità, un servizio di qualità. Proprio a loro va rivolta la nostra attenzione affinché nell’ambito del loro lavoro ci sia la certezza di operare in un ambiente sicuro”.

“E’ per questo – proseguono i due esponenti sindacali – che abbiamo organizziamo un drive-through per offrire gratuitamente ai lavoratori che si presenteranno un tampone antigenico rapido e una mascherina chirurgica. Non solo. Per chi lo vorrà sarà possibile, grazie alla presenza di operatori sanitari, sottoporsi subito al test rapido ottenendo il risultato in poco tempo”.

“E’ la prima iniziativa rivolta agli operatori che operano in questo settore – concludono Lago e Paolucci – Ma la Uil ha una lunga e consolidata sensibilità nel campo della tutela della salute di uomini e donne, di lavoratori e lavoratrici. Prova ne sono i numerosi screening già effettuati nella struttura reatina di Quattro Strade”.

Durante l’iniziativa di domenica interverrà in collegamento il Segretario Generale Nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri per ribadire quanto sia necessaria e imprescindibile la sicurezza e la salute dei lavoratori.