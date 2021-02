Papa: “Non si ammala solo l’uomo, anche la Terra necessita di cure”

Papa Francesco riceve il Corpo diplomatico: “È questo il tempo di agire, poiché possiamo già toccare con mano gli effetti di una protratta inazione”

ROMA – “Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra. La pandemia ci ha mostrato ancora una volta quanto anch’essa sia fragile e bisognosa di cure”. Lo dice Papa Francesco ricevendo il Corpo diplomatico.

“Certamente vi sono profonde differenze- sottolinea- fra la crisi sanitaria provocata dalla pandemia e la crisi ecologica causata da un indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali. Quest’ultima ha una dimensione molto più complessa e permanente, e richiede soluzioni condivise di lungo periodo. In realtà, gli impatti, ad esempio, del cambiamento climatico, siano essi diretti, quali gli eventi atmosferici estremi come alluvioni e siccità, oppure indiretti, come la malnutrizione o le malattie respiratorie, sono spesso gravidi di conseguenze che permangono per molto tempo”.

Maria Carmela Fiumanò. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»