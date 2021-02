Parco del Colosseo riapre dopo 87 giorni, con concerto per il pubblico

Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, chiusi nel fine settima

ROMA – “Riapriamo nel segno della bellezza, dell’arte, della cultura e della musica che oggi ci avvolgono all’interno del Colosseo, che ne e’ uno dei massimi simboli”. Cosi’ Alfonsina Russo, direttore del Parco del Colosseo, che questa mattina ha riaperto al pubblico le porte del Parco archeologico, rimasto chiuso per 87 giorni per via della pandemia da Covid 19 e tornato visitabile oggi grazie al passaggio del Lazio in zona gialla. Di fronte a tanti giornalisti, ma anche al pubblico che ha prenotato per assistere al concerto di riapertura, sul piano dell’arena alle 12.30 si sono esibiti gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia. Olimpia Pagni, soprano, Sara Tiburzi, mezzosoprano, e il tenore Marco Ciardo, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Massimo Sabatini, hanno proposto, tra gli altri, brani da ‘Cosi’ fan tutte’, dalla ‘Boheme’ e dalla ‘Carmen’. Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, chiusi nel fine settimana

PER RIAPERTURA 205 PRENOTAZIONI, RUSSO: “È UN GIORNO SPECIALE”

“Oggi è un giorno speciale, all’insegna anche della musica. Abbiamo voluto organizzare qui sull’area del Colosseo un concerto con i giovani allievi del Conservatorio di Santa Cecilia proprio per dare un segnale a tutto il mondo dell’arte: artisti, musicisti che in questo periodo hanno sofferto molto. Quindi abbiamo voluto dare questo segnale”. Lo ha detto il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, a margine del concerto organizzato sul piano dell’arena in occasione della riapertura del sito dopo 87 giorni di chiusura. “Speriamo di poter riprendere le attività normali– ha aggiunto- quindi rientrare nella nostra quotidianita’ e speriamo di avere sempre piu’ visitatori, a partire dai cittadini di Roma, dagli italiani, ma anche gli europei e da tutto il mondo, perche’ questo luogo e’ un’icona mondiale ed e’ giusto che sia fruito da tutto il mondo”. Fino alle 13.30 di oggi sono state registrate 205 prenotazioni per visitare Colosseo, Foro romano e Palatino. “Durante il concerto abbiamo visto il pubblico e i visitatori che godevano delle note. Abbiamo avuto un’ottima risposta anche se la biglietteria online l’abbiamo aperta questa mattina”, ha concluso Russo.

“Spero che con il prossimo decreto, tra 15 giorni, il governo dia la possibilita’ ai luoghi della cultura di essere fruiti anche nei fine settimana. Se pensiamo che le persone normali durante la settimana lavorano, se vogliamo aprirci soprattutto ai residenti e alla comunita’ di questo luogo, dobbiamo dare la possibilita’ anche il fine settimana”, ha aggiunto Russo. Secondo le disposizioni governative, i musei e i parchi archeologici possono riaprire nelle regioni classificate ‘gialle’ dal lunedi’ al venerdi’, restando chiusi nei weekend. “Naturalmente ci atteniamo alle disposizioni per questa emergenza sanitaria- ha aggiunto Russo- ma mi auguro che il prossimo decreto dia la possibilita’ di aprire il fine settimana”.

Nicoletta Di Placido. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»