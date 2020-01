PORTIERI ALL’ATTACCO: ARRIVA L’EVENTO DELL’ANNO

Ufficializzate le date dell’evento estivo organizzato da Silvio Mariani e da tutto lo staff di Portieri all’Attacco. Uno stage dedicato esclusivamente al ruolo del portiere, aperto a tutte le età. Anche quest’anno una meravigliosa location, l’Academy Sport Center in via di settebagni 340, sede dell’Accademia Calcio Roma, dal 29 giugno al 4 luglio p.v.

Uno Staff di eccellenza con tecnici qualificati, Daniele Peluso biologo nutrizionista docente sport e alimentazione presso l’università di Tor Vergata, Angelo Ceccano fisioterapista, Leonardo Intigaro Osteopata, una scelta oculata per poter curare ogni aspetto che determinano poi le performance degli atleti in campo.

LOCANDINA UFFICIALE



Anche quest’anno posti limitati, già sono aperte le iscrizioni, con pagamenti personalizzati per ogni atleta. La novità di quest’anno sarà dedicato un canale youtube per interviste , con riprese aeree foto per tutti gli atleti. Un’evento da non perdere assolutamente per chi ama il calcio, in partcolare il ruolo del portiere.

Come porta il motto NON FARTELO RACCONTARE…VIVI UN’ESPERIENZA UNICA!!!

di Fausto Zilli