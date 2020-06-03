Prefettura di Frosinone – 2 Giugno 2020 – Festa Nazionale della Repubblica

Prefettura di Frosinone - 2 Giugno 2020 - Festa Nazionale della Repubblica

Posted By: redazione 3 Giugno 2020

 il Messaggio del Presidente Sergio Mattarella in occasione del 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica

CARI PREFETTI,

NEL 74° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA RIVOLGO A VOI  E, PER IL VOSTRO TRAMITE, AGLI AMMINISTRATORI LOCALI E A TUTTI COLORO CHE RICOPRONO PUBBLICHE FUNZIONI  LAUGURIO PIU SINCERO AFFINCHE QUESTA DATA SIA OCCASIONE PER CIASCUNO DI UNA RINNOVATA RIFLESSIONE SUI VALORI FONDATIVI REPUBBLICANI.

LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO COINCIDE QUESTANNO CON UN MOMENTO PARTICOLARMENTE DIFFICILE PER IL PAESE, CHE SI AVVIA ALLA RIPRESA DOPO LA FASE PIU DRAMMATICA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

LE DIMENSIONI E LA GRAVITA DELLA CRISI, LIMPATTO CHE ESSA HA AVUTO SU OGNI ASPETTO DELLA VITA QUOTIDIANA, IL DOLORE CHE HA PERVASO LE COMUNITA COLPITE DALLA PERDITA IMPROVVISA DI TANTE PERSONE CARE, HANNO RICHIESTO A TUTTI UNO SFORZO STRAORDINARIO, ANCHE SUL PIANO EMOTIVO. LECCEZIONALITA DELLA SITUAZIONE HA DETERMINATO DIFFICOLTA MAI SPERIMENTATE NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA, PONENDO A TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO UNA CONTINUA DOMANDA DI UNITA, RESPONSABILITA E COESIONE.

NELLA PRIMA FASE DELLEMERGENZA, VOI PREFETTI SIETE STATI FORTEMENTE IMPEGNATI A GARANTIRE DA UN LATO LATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, DALLALTRO LA CONTINUITA DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEI SERVIZI ESSENZIALI NONCHE, PIU IN GENERALE, LA TENUTA SOCIALE ED ECONOMICA DEI TERRITORI.

AFFIANCANDO E SOSTENENDO, CON GENEROSITA E ABNEGAZIONE, LAZIONE DEI SINDACI, DELLE AUTORITA SANITARIE E DI TUTTE LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE, SIETE STATI UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE ISTITUZIONI LOCALI E I SINGOLI CITTADINI.

MOLTE SONO STATE LE VITTIME DELLA MALATTIA FRA QUANTI LA HANNO AFFRONTATA PER MOTIVI PROFESSIONALI O PER INCARICHI RICOPERTI: RIVOLGO IL MIO GRADITO, COMMOSSO PENSIERO A SINDACI, SANITARI, APPARTENENTI ALLE FORZE DELLORDINE E A TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI DECEDUTI A CAUSA DEL VIRUS.

NON SONO MANCATI  ANCHE TRA VOI PREFETTI  COLORO CHE SONO STATI COLPITI DAL CONTAGIO E HANNO TUTTAVIA CONTINUATO, ANCHE DALLISOLAMENTO O DALLA DEGENZA E CON STRUTTURE AMMINISTRATIVE SPESSO INDEBOLITE DALLEPIDEMIA, A SPENDERSI SENZA RISERVE NELLINTERESSE DELLA COMUNITA: AD ESSI RIVOLGO UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO E LAUGURIO DI UN DEFINITIVO RISTABILIMENTO.

LA CRISI NON E TERMINATA E TANTO LE ISTITUZIONI QUANTO I CITTADINI DOVRANNO ANCORA CONFRONTARSI A LUNGO CON LE SUE CONSEGUENZE E CON I TRAUMI PRODOTTI ANCHE NELLE DIMENSIONI PIU INTIME DELLA VITA DELLE PERSONE.

LA NECESSITA DI FRENARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS HA IMPOSTO LIMITAZIONI ALLA SOCIALITA, SACRIFICANDO LAFFETTIVITA E I LEGAMI FAMILIARI: I PIU GIOVANI SONO STATI TEMPORANEAMENTE PRIVATI DEI LUOGHI IN CUI SI COSTRUISCE E RAFFORZA IL SENSO CIVICO DI UNA COLLETTIVITA, PRIMI FRA TUTTI LA SCUOLA E LO SPORT, DISTANZE E DIFFIDENZE HANNO ACCRESCIUTO LE SITUAZIONI DI SOLITUDINE E DI MARGINALITA DELLE PERSONE PIU DEBOLI, ESPOSTE A NUOVE FORME DI POVERTA, DEPRIVAZIONE E DISCRIMINAZIONE, QUANDO NON DI ODIOSO SFRUTTAMENTO.

ALLO STESSO TEMPO, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI HA ACUITO LE DIFFICOLTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI, RENDENDOLI, INOLTRE, PIU ESPOSTI E VULNERABILI AI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA: NUOVE EMERGENZE E INCERTEZZE INCOMBONO SULLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DI MOLTI COMPARTI DA CUI DIPENDONO IL BENESSERE E LA SERENITA DI INTERE AREE DEL PAESE.

RISPETTO A TALI RISCHI, I PREFETTI SONO CHIAMATI AD UNA PAZIENTE ATTIVITA DI MEDIAZIONE SOCIALE E DI TESSITURA E CONFRONTO CON LE ALTRE AUTORITA LOCALI PER DEFINIRE, IN CIASCUN TERRITORIO, EFFICACI MODELLI DI PREVENZIONE E INTERVENTO, ADEGUATI ALLE SPECIFICITA DEI SINGOLI CONTESTI. IL SENSO DI RESPONSABILITA E LE DOTI DI RESILIENZA CHE HANNO ANIMATO LE COMUNITA NEI MOMENTI PIU DRAMMATICI DELLA CRISI VANNO ORA TRASPOSTI IN UN IMPEGNO COMUNE VERSO GLI OBIETTIVI DEL DEFINITIVO SUPERAMENTO DELLEMERGENZA E DI UNA SOLIDA E DURATURA RIPRESA.

CON QUESTI SENTIMENTI, RINNOVO I PIU CARI AUGURI DI BUON LAVORO A VOI PREFETTI E A TUTTE LE ISTITUZIONI LOCALI, CON LAUSPICIO CHE LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO POSSA RAFFORZARE LA CONSAPEVOLEZZA E LORGOGLIO DELLA MISSIONE CUI CIASCUNO E CHIAMATO ANCHE IN QUESTO DELICATO PASSAGGIO DELLA STORIA DEL PAESE.

                                                                                   SERGIO MATTARELLA

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