Prefettura di Frosinone – 2 Giugno 2020 – Festa Nazionale della Repubblica

il Messaggio del Presidente Sergio Mattarella in occasione del 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica
CARI PREFETTI,
NEL 74° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA RIVOLGO A VOI E, PER IL VOSTRO TRAMITE, AGLI AMMINISTRATORI LOCALI E A TUTTI COLORO CHE RICOPRONO PUBBLICHE FUNZIONI LAUGURIO PIU SINCERO AFFINCHE QUESTA DATA SIA OCCASIONE PER CIASCUNO DI UNA RINNOVATA RIFLESSIONE SUI VALORI FONDATIVI REPUBBLICANI.
LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO COINCIDE QUESTANNO CON UN MOMENTO PARTICOLARMENTE DIFFICILE PER IL PAESE, CHE SI AVVIA ALLA RIPRESA DOPO LA FASE PIU DRAMMATICA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
LE DIMENSIONI E LA GRAVITA DELLA CRISI, LIMPATTO CHE ESSA HA AVUTO SU OGNI ASPETTO DELLA VITA QUOTIDIANA, IL DOLORE CHE HA PERVASO LE COMUNITA COLPITE DALLA PERDITA IMPROVVISA DI TANTE PERSONE CARE, HANNO RICHIESTO A TUTTI UNO SFORZO STRAORDINARIO, ANCHE SUL PIANO EMOTIVO. LECCEZIONALITA DELLA SITUAZIONE HA DETERMINATO DIFFICOLTA MAI SPERIMENTATE NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA, PONENDO A TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO UNA CONTINUA DOMANDA DI UNITA, RESPONSABILITA E COESIONE.
NELLA PRIMA FASE DELLEMERGENZA, VOI PREFETTI SIETE STATI FORTEMENTE IMPEGNATI A GARANTIRE DA UN LATO LATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, DALLALTRO LA CONTINUITA DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEI SERVIZI ESSENZIALI NONCHE, PIU IN GENERALE, LA TENUTA SOCIALE ED ECONOMICA DEI TERRITORI.
AFFIANCANDO E SOSTENENDO, CON GENEROSITA E ABNEGAZIONE, LAZIONE DEI SINDACI, DELLE AUTORITA SANITARIE E DI TUTTE LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE, SIETE STATI UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE ISTITUZIONI LOCALI E I SINGOLI CITTADINI.
MOLTE SONO STATE LE VITTIME DELLA MALATTIA FRA QUANTI LA HANNO AFFRONTATA PER MOTIVI PROFESSIONALI O PER INCARICHI RICOPERTI: RIVOLGO IL MIO GRADITO, COMMOSSO PENSIERO A SINDACI, SANITARI, APPARTENENTI ALLE FORZE DELLORDINE E A TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI DECEDUTI A CAUSA DEL VIRUS.
NON SONO MANCATI ANCHE TRA VOI PREFETTI COLORO CHE SONO STATI COLPITI DAL CONTAGIO E HANNO TUTTAVIA CONTINUATO, ANCHE DALLISOLAMENTO O DALLA DEGENZA E CON STRUTTURE AMMINISTRATIVE SPESSO INDEBOLITE DALLEPIDEMIA, A SPENDERSI SENZA RISERVE NELLINTERESSE DELLA COMUNITA: AD ESSI RIVOLGO UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO E LAUGURIO DI UN DEFINITIVO RISTABILIMENTO.
LA CRISI NON E TERMINATA E TANTO LE ISTITUZIONI QUANTO I CITTADINI DOVRANNO ANCORA CONFRONTARSI A LUNGO CON LE SUE CONSEGUENZE E CON I TRAUMI PRODOTTI ANCHE NELLE DIMENSIONI PIU INTIME DELLA VITA DELLE PERSONE.
LA NECESSITA DI FRENARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS HA IMPOSTO LIMITAZIONI ALLA SOCIALITA, SACRIFICANDO LAFFETTIVITA E I LEGAMI FAMILIARI: I PIU GIOVANI SONO STATI TEMPORANEAMENTE PRIVATI DEI LUOGHI IN CUI SI COSTRUISCE E RAFFORZA IL SENSO CIVICO DI UNA COLLETTIVITA, PRIMI FRA TUTTI LA SCUOLA E LO SPORT, DISTANZE E DIFFIDENZE HANNO ACCRESCIUTO LE SITUAZIONI DI SOLITUDINE E DI MARGINALITA DELLE PERSONE PIU DEBOLI, ESPOSTE A NUOVE FORME DI POVERTA, DEPRIVAZIONE E DISCRIMINAZIONE, QUANDO NON DI ODIOSO SFRUTTAMENTO.
ALLO STESSO TEMPO, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI HA ACUITO LE DIFFICOLTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI, RENDENDOLI, INOLTRE, PIU ESPOSTI E VULNERABILI AI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA: NUOVE EMERGENZE E INCERTEZZE INCOMBONO SULLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DI MOLTI COMPARTI DA CUI DIPENDONO IL BENESSERE E LA SERENITA DI INTERE AREE DEL PAESE.
RISPETTO A TALI RISCHI, I PREFETTI SONO CHIAMATI AD UNA PAZIENTE ATTIVITA DI MEDIAZIONE SOCIALE E DI TESSITURA E CONFRONTO CON LE ALTRE AUTORITA LOCALI PER DEFINIRE, IN CIASCUN TERRITORIO, EFFICACI MODELLI DI PREVENZIONE E INTERVENTO, ADEGUATI ALLE SPECIFICITA DEI SINGOLI CONTESTI. IL SENSO DI RESPONSABILITA E LE DOTI DI RESILIENZA CHE HANNO ANIMATO LE COMUNITA NEI MOMENTI PIU DRAMMATICI DELLA CRISI VANNO ORA TRASPOSTI IN UN IMPEGNO COMUNE VERSO GLI OBIETTIVI DEL DEFINITIVO SUPERAMENTO DELLEMERGENZA E DI UNA SOLIDA E DURATURA RIPRESA.
CON QUESTI SENTIMENTI, RINNOVO I PIU CARI AUGURI DI BUON LAVORO A VOI PREFETTI E A TUTTE LE ISTITUZIONI LOCALI, CON LAUSPICIO CHE LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO POSSA RAFFORZARE LA CONSAPEVOLEZZA E LORGOGLIO DELLA MISSIONE CUI CIASCUNO E CHIAMATO ANCHE IN QUESTO DELICATO PASSAGGIO DELLA STORIA DEL PAESE.
SERGIO MATTARELLA