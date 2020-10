Prefettura di Rieti: Nuovi orari di apertura al pubblico e modalità di accesso agli Uffici della Prefettura

La Prefettura di Rieti comunica che, a partire da lunedì 2 novembre 2020, gli Uffici saranno aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

In aggiunta, la giornata di lunedì, sempre dalle ore 10,00 alle ore 12.00, è dedicata esclusivamente alle informazioni telefoniche.

I seguenti Uffici ricevono esclusivamente previo appuntamento:

Ufficio Immigrazione, Cittadinanza, Ricongiungimenti, Flussi

telefono: 0746 299475 – 299449 – 299447

e-mail immigrazione.pref_rieti@interno.it

Legalizzazioni

telefono 0746 2991 – 299426 – 299418

e-mail immigrazione.pref_rieti@interno.itConsiderata comunque la necessità di limitare gli accessi IN PRESENZA nei giorni di mercoledì e venerdì per il contenimento del contagio da Covid-19 gli UTENTI SONO INVITATI – preferibilmente e laddove possibile – a contattare direttamente gli Uffici, anche per fissare un appuntamento, ai numeri di telefono ed alle e-mail reperibili sulla Home Page della Prefettura di Rieti al link ORARI AL PUBBLICO.

8 Polizia Amministrativa (porto d’arma, guardie giurate, ecc.)

Tel. 0746 299490 – 299499

prefettura.rieti@interno.it

8 Certificazioni Antimafia – white list

Tel. 0746 299443 – 299415

prefettura.rieti@interno.it

8 Rapporti con gli Enti Locali- Elettorale

Tel. 0746 299492 – 299550

elettorale.pref_rieti@interno.it

8 Patenti

Tel. 0746 299450 – 299530

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

8 Ricorsi al Codice della Strada

Tel. 0746 299491 – 299424

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

8 Extracodice

Tel. 0746 299460 – 299425

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

8 Nuova Depenalizzazione – Assegni

Tel. 0746 299425

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

8 Sequestri

Tel. 0746 299424 – 299546 – 299491

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

8 Cartelle esattoriali

Tel. 0746 299530

depenalizzazione.pref_rieti@interno.it