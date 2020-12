Prefettura di Rieti:Riunione Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Si è svolta in data odierna, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Giuseppina Reggiani, a cui hanno partecipato il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti e i vertici delle Forze dell’Ordine.

Il Prefetto, nel disporre un’implementazione dei controlli, in particolare nelle giornate più critiche delle festività natalizie, per prevenire e contrastare ogni atteggiamento non in linea con le vigenti, rigorose prescrizioni di comportamento, ha invitato le Forze dell’Ordine a contemperare con equilibrio l’esigenza prioritaria della tutela della salute pubblica con quella della tenuta del tessuto economico-sociale.

Oltre ai controlli intensificati, rimangono fondamentali il buon senso e la responsabilità dei cittadini – ha precisato il Prefetto – che, attraverso un corretto agire, tutelano la propria salute nonché quella dei familiari, in special modo di quelli più anziani e fragili.