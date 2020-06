Provincia di Frosinone: “Stanziamo 800.000 euro per affrontare le emergenze e sanare criticità esistenti”

Dissesto idrogeologico: il presidente Pompeo incontra i sindaci

dei Comuni della Valle dei Santi e annuncia importanti interventi della Provincia

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha incontrato questa mattina i sindaci dei Comuni ricadenti nella Valle dei Santi, alla luce delle gravi criticità affrontate nelle scorse settimane a causa della violenta ondata di maltempo, che ha provocato ingenti danni e riproposto, in modo drammatico, il problema del dissesto idrogeologico.

Ad accompagnarlo i tecnici della Provincia e il consigliere delegato Germano Caperna.

Il presidente Pompeo si è confrontato con i primi cittadini e ascoltato dagli amministratori le istanze e le richieste legate agli interventi più urgenti di messa in sicurezza di strade e aree che, specie negli ultimi episodi, hanno registrato situazioni particolarmente preoccupanti.

Esperia, Castelnuovo Parano, Ausonia, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Pignataro Interamna, Coreno Ausonio e Sant’Apollinare: per ciascuno di questi Comuni, dunque, l’Amministrazione provinciale ha già predisposto interventi da eseguire, che vanno ad aggiungersi a lavori già effettuati. Ma il presidente Pompeo ha inteso rassicurare gli amministratori sul sostegno fattivo che l’Ente di Palazzo Jacobucci metterà in campo, oltre a quanto già fatto. Accanto agli interventi di somma urgenza già realizzati, infatti, la Provincia stanzierà ulteriori 500.000 euro dal bilancio, che serviranno non soltanto per sanare le emergenze causate dal maltempo ma anche per risolvere le criticità presenti nelle aree interessate. Per un totale di 800.000 euro.

“Sistemazione dei piani viabili, interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria nelle zone che hanno subito movimenti franosi – afferma Pompeo – sono solo alcuni degli interventi pianificati dall’Amministrazione provinciale nella Valle dei Santi che, nei giorni scorsi, è stata colpita duramente da un violento nubifragio: pesanti i danni causati che, solo per un caso fortuito, non hanno provocato una tragedia. Oggi ho ascoltato dai colleghi amministratori numerose problematiche riguardanti i loro territori, sui quali c’è impellente necessità di risorse per la messa in sicurezza. Per questo, oltre ai fondi stanziati dalla Regione Lazio e a quelli che la Provincia ha predisposto per interventi di somma urgenza, abbiamo deciso di impegnare altri 500.000 euro che serviranno non solo per affrontare le situazioni di emergenza ma anche per sanare le criticità presenti che finora non è stato possibile eliminare. La Provincia – ha concluso Pompeo – svolge da sempre un ruolo importante di controllo e sostegno dei territori, con particolare riguardo al settore della viabilità su cui l’attenzione dell’Ente è costantemente puntata: dare risposte concrete agli amministratori del territorio significa svolgere appieno la funzione di cui l’ente provinciale è stato investito dalla nostra Costituzione“.

“Tempestività ed efficacia da parte della Provincia – ha aggiunto il consigliere Caperna – non solo sulle emergenze ma anche rispetto alle altre problematiche di un’importante zona del nostro territorio come la valle dei Santi“.