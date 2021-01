Gli artisti, della THE MAC LIVE MANAGEMENT di Pescara , lo chef Emanuele Mancuso e l’attore internazionale Vincent Riotta presenteranno un format esclusivo dal titolo “RECITARE IN CUCINA”

Lo chef, già presente da qualche tempo nei palinsesti televisivi, trasforma la sua passione per la cucina in una “titolata” professione, ottenendo fin da subito riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, sarà impegnato in una diretta Instagram che lo vedrà nei panni di tutor d’eccezione. A seguire i suoi consigli culinari non sarà però un allievo qualunque ma il noto volto del cinema italiano ed internazionale Vincent Riotta, In Italia è molto famoso per aver partecipato alla serie Il capo dei capi, interpretando la parte del pentito di mafia Tommaso Buscetta.

Ha ricevuto Premi alla carriera al Film Festival di Siena e anche il Premio Vincenzo Crocitti.

Un’occasione questa, per apprezzare i consigli del nostro chef e preparare un buon piatto, ma anche per conoscere più da vicino e in veste comune un attore di spessore mondiale.

Cosa ci riserveranno lo scopriremo soltanto guardando la diretta. Quel che è certo è che come ci si aspetta da questo connubio non sarà la semplice esecuzione di una ricetta. La puntata potrà essere seguita sulle pagine Instagram “Emanuele Mancuso chef “oppure “Vincent Riotta “. Primo appuntamento domenica 10 gennaio alle ore 11: 00.