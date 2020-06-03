RETTIFICA DELL’ARTICOLO PUBBLICATO IN DATA 22 MAGGIO 2020 DAL TITOLO “BUFERA SUL PRESIDENTE DELL’ ATC LT2”

Ci scusiamo per il comunicato pervenuto in redazione e diamo smentita allo stesso.
SI PRECISA CHE DOPO OPPORTUNE VERIFICHE SI E’ APPURATO CHE LA STRUTTURA REALIZZATA ED OGGETTO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA’ INQUIRENTI E’ UNA CELLA FRIGORIFERA PER LA CONSERVAZIONE DELLA CACCIAGIONE IMPOSTAALL’ ATC DALLA REGIONE LAZIO E CHE ATTUALMENTE PENDE UN’INDAGINE IN ORDINE ALLA SUA REALIZZAZIONE CHE NON HA PORTATO AL MOMENTO AD ALCUNA CONTESTAZIONE DI REATO. SOPRATTUTTO DETTA STRUTTURA, CONTRARIAMENTE A QUANTO RIPORTATO NELL’ARTICOLO DEL 22.5.2020, NON E’ VERO CHE E’ STATA REALIZZATA DAL PRESIDENTE SIG. RANI ELIO ALL’OSCURO DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE E SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’ATC LT2, MA E’ STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ATC LT2, ALL’UNANIMITA’ DEI MEMBRI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 23.8.2016 SENZA CHE NESSUNA ASSOCIAZIONE VENATORIA ABBIA POI CONTESTATO O IMPUGNATO DETTA DECISIONE. PERTANTO SI RITENGONO NON SUFFRAGATE DA ELEMENTI DI RISCONTRO LE ACCUSE DI PERSONALISMO E NON CONDIVISIONE MOSSE AL PRESIDENTE SIG. TRANI DAI REDATTORI DEL COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO.