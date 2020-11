RINGRAZIAMENTI AI MEDICI, AGLI INFERMIERI E A TUTTO IL PERSONALE SANITARIO

Ai Medici, agli Infermieri e a tutto il Personale Sanitario,

Carissimi state combattendo una battaglia durissima, ancora più difficile di quella della scorsa primavera.

Se da una parte siete pronti a affrontare questo terribile virus, dall’altra ci sono voci di persone che ancora non hanno ancora capito la gravità della situazione.

Sappiate che, ora come allora, avete il nostro pieno, totale e incondizionato appoggio.

Come Chiesa di Rieti vi stiamo vicini con l’affetto e la preghiera e ringraziandovi di cuore vi inviamo questo breve video del Santo Padre Francesco

https://youtu.be/Gx2GjWS-_e4

con gli affettuosi saluti del nostro Vescovo Domenico.

Rimanendo a vostra disposizione per quello che possiamo fare per voi come Pastorale per la Salute, vi inviamo i più fraterni e cari saluti nel Signore.

Grazie per tutto quello che fate ogni giorno, auguriamo ogni bene a voi e alle vostre famiglie.

Diacono Nazzareno Iacopini

