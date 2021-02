Rinvenuto un grande mosaico risalente all’epoca romana

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “pronta la richiesta di un finanziamento ai Beni Culturali, per approfondire le ricerche e creare un percorso archeologico”

Una storia ricca e di grande spessore quella di Trevi Nel Lazio, le cui tracce legate al periodo dell’antica Roma, ancora oggi riaffiorano, dando modo di delineare una ricostruzione degli insediamenti presenti in quella che un tempo era conosciuta come l’antica Treba . Nella giornata di ieri, il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, ha effettuato un sopralluogo presso il terreno sito in loc.tà Feritoia, (vicino la scuola) con la presenza anche del proprietario Dott. Lamberto Vaccari, per effettuare la ricognizione di un mosaico romano, che ad una prima analisi dovrebbe costituire il basamento di un’antica casa romana o di un tempio. “La scoperta è particolarmente importante – si legge in una nota del Comune- perché rappresenta un’ulteriore conferma della presenza di insediamenti dell’antica Treba lungo la dorsale posta a sud del Colle San Clemente tra l’attuale loc.tà di San Nicola – giardino e quella della Cunicella – B.go Madonna. Già in tali luoghi erano affiorati importanti ritrovamenti e reperti a cominciare dai capitelli del Tempio di Giove custoditi presso il Castello, dai cippi marmorei custoditi presso il Museo archeologico della cattedrale di Anagni e dalle mura megalitiche del Carraccio, e dal ritrovamento di monete lungo gli scavi per la realizzazione di via Roma a metà degli anni 70. A detta del dott. Vaccari negli anni 40 e 50, quando l’orto veniva coltivato, affioravano spesso anfore e monete antiche. Il mosaico visionato ieri ha delle dimensioni molto importanti che coprono presumibilmente l’intera area dell’orto, e che richiedono una attenta analisi ed indagine archeologica, che l’Amministrazione si impegna a fare, coinvolgendo anche le competenti Autorità. E’ necessario in tal senso uno sforzo economico, e per questo il Comune si accinge a chiedere un finanziamento ai Beni Culturali, in modo da approfondire le ricerche per creare un percorso archeologico nel nostro Paese, in modo da valorizzare anche le bellezze che si trovano nel nostro sottosuolo, e che fanno un tutt’uno con quelle paesaggistiche, che costituiscono una ricchezza fondamentale per la nostra comunità”. Una scoperta dunque che avrà importanti risvolti a livello di studio, culturale ed anche turistico, dando di certo lustro a l’intero territorio.