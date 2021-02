Risparmio. Capello (LVenture): “Dai privati risorse preziose per rilanciare economia reale, ma servono nuovi strumenti finanziari”

“Il risparmio privato dei cittadini italiani, cresciuto in questo periodo di emergenza pandemica, è una risorsa preziosa, che può aiutare il nostro Paese a far ripartire l’economia reale”. Lo afferma Luigi Capello, Chief Executive Officer di LVenture Group, holding leader negli investimenti di startup digitali, che aggiunge: “Ma perché ciò avvenga è necessario veicolare i risparmi accumulati in investimenti concreti e fruttiferi, attraverso strumenti finanziari idonei, con precise garanzie e agevolazioni fiscali. Indirizzare questa liquidità in uno sviluppo imprenditoriale strutturato e sostenibile può fare la differenza e offrire, allo stesso tempo, vantaggi ai risparmiatori e opportunità di crescita ai settori produttivi italiani”.

Secondo Capello “evitare la cristallizzazione delle risorse private, che secondo le stime dell’Abi,l’Associazione delle banche italiane, è pari a oltre 1700 miliardi di euro, tra conti correnti e depositi, con un aumento di liquidità, indica Banca d’Italia, dell’11 per cento nel 2020, per un totale di 160 miliardi, è decisivo se si vuole avviare un vero piano di rilancio della nostra economia e supportare le imprese del futuro. Il risparmio, che per le imprese non finanziarie è cresciuto lo scorso anno di 83 miliardi ed aumentato per le famiglie di oltre 60 miliardi, anche per via delle difficoltà di famiglie e imprese a consumare alcuni beni e servizi, rischia di rimanere infruttifero. L’Italia ha bisogno di investimenti in economia reale per valorizzare le proprie eccellenze produttive e imprenditoriali, per dare nuovo impulso al Pil e a nuova occupazione qualificata e un esempio virtuoso, in tal senso, è rappresentato dalle startup innovative ad alto potenziale di crescita, ovvero l’investimento in Venture Capital”.