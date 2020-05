ROMA. AL VIA SANIFICAZIONE DELLE CHIESE: SI PARTE DA DON BOSCO

Roma – Il secondo step della Fase 2 sara’ anche quello del ritorno dei fedeli nelle chiese. Le operazioni preliminari a Roma sono iniziate questa mattina: personale dell’Esercito italiano e dell’Ama ha avviato la sanificazione della chiesa di Don Bosco, al Tuscolano, la parrocchia piu’ grande di Roma, per numero di abitanti. Gli uomini dell’Esercito, con tuta bianca e ‘armati’ di disinfettanti e maxi nebulizzatori, hanno varcato la soglia della chiesa poco dopo le 8.



Sanificati il piazzale, l’androne principale, le navate e tutti gli ambienti a rischio contaminazione per garantire al massimo la sicurezza dei fedeli. La parrocchia di Don Bosco, che ospito’ i funerali show di un membro del clan dei Casamonica,

offre in condizioni normali circa 1.800 posti a sedere. Don

Roberto Colameo, il parroco, spiega che le celebrazioni

riprenderanno il 18 maggio: “Ma ci sara’ posto solo per 370

persone, che potranno sedersi in determinati punti delle panche,

contrassegnati con dei bollini”. Un’operazione che al momento

consentira’ di riaprire le porte della grande chiesa del

Tuscolano per 7 funzioni festive e 3 nei giorni feriali.

“Matrimoni non ne abbiamo in programma. Gli sposi hanno annullato

le prenotazioni. Nessuno vuole sposarsi con guanti e mascherina,

ma in teoria si potrebbero fare. Anche per le confessioni ci

siamo organizzati con postazioni in ambienti diversi e ben

lontane tra loro”, conclude Don Roberto.

ROMA. SANIFICAZIONE CHIESA DON BOSCO, VESCOVO: ENTUSIASTI MA MASSIMA CAUTELA

Roma. – “C’e’ molto entusiasmo da parte della comunita’ cristiana. Finalmente c’e’ la possibilita’ di ritrovarsi insieme e di celebrare l’eucarestia. Naturalmente con la massima attenzione. Noi sacerdoti faremo di tutto per garantire il rispetto delle regole e garantire le distanze di sicurezza. Da una parte c’e’ l’entusiasmo e dall’altra la

necessaria cautela, perche’ la fase 2 non si trasformi da un

positivo passaggio verso una situazione migliore a un qualcosa

che potrebbe rivelarsi problematico per tutti”. Cosi’ Giampiero

Palmieri, vescovo ausiliario di Roma Est, all’esterno della

chiesa di Don Bosco, al Tuscolano, dove sono iniziate le

operazioni di sanificazione.

ROMA. SANIFICAZIONE CHIESE, RAGGI: COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER RIPARTIRE

Roma. – “Questo e’ un bell’esempio di collaborazione istituzionale nell’interesse della ripartenza della citta’ e dei cittadini”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, davanti alla chiesa di Don Bosco a Roma dove oggi sono iniziate le operazioni di sanificazione in vista della ripresa delle funzioni eucaristiche nella fase 2 dell’emergenza

coronavirus.

“Da oggi – ha detto Raggi – cominciamo gli interventi di

sanificazione all’interno delle 337 parrocchie, su richiesta del

Vicariato. Abbiamo risposto immediatamente con l’aiuto

dell’Esercito e di Ama. Iniziamo questa operazione importante in

vista della riapertura delle chiese alle messe dei fedeli.

Ricordo – ha sottolineato la prima cittadina- che questo e’ un

intervento che si aggiunge alle altre sanificazioni portate

avanti da Ama e dal Servizio giardini, sulle strade della nostra

capitale e davanti a luoghi di maggior passaggio e maggior

affluenza”. ROMA. SANIFICAZIONI CHIESE, OPERAZIONE RIGUARDA 337 PARROCCHIE

Roma – Sono in tutto 337 le parrocchie romane che

saranno sanificate per la ripresa delle celebrazioni nella Fase 2

dell’emergenza coronavirus. L’operazione in collaborazione tra

Esercito Italiano, Ama e Comune di Roma ha preso il via dopo la

richiesta di bonifica partita del Vicariato di Roma. Il

calendario delle sanificazioni prevede un fitto programma che

andra’ avanti per tutto il mese di maggio. La sanificazione delle

parrocchie si aggiunge a quelle gia’ messe in programma dal

Comune di Roma che hanno riguardato strade, aree antistanti

farmacie e supermercati e oltre 52mila cassonetti.