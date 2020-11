Roma saluta Proietti: applausi dai balconi e la sua foto sul Campidoglio e sul Colosseo

Tam tam partito sul web. Un minuto di applausi per un abbraccio virtuale all’attore

di Maria Carmela Fiumanò ed Emiliano Pretto

ROMA – Un passa parola che sta facendo il giro del Web: “Alle 20 tutti sui balconi per il grande saluto” a Gigi Proietti, “un minuto di applausi” per il grande attore venuto a mancare nel giorno del suo ottantesimo compleanno. L’iniziativa è partita dalla pagina Facebook Reporter-Montesacro, uno dei tanti gruppi social dei quartieri della capitale, che ha pensato di organizzare un tributo corale dalle finestre e dai balconi delle abitazioni, puntando a coinvolgere anche gli altri Municipi. Insomma, un applauso che vuole raggiungere tutta la città attraverso la condivisione del post. Una sorta di “abbraccio” virtuale a Gigi Proietti da parte di tutti i cittadini romani. L’idea ricorda in qualche modo i canti e le musiche dai balconi durante il lockdown di marzo e aprile nella prima ondata della pandemia Covid. Nel post su Fb si legge: “La pagina Reporter-Montesacro ha pensato di organizzare un minuto di applausi dalle nostre finestre per il famoso attore Gigi Proietti venuto purtroppo a mancare oggi. L’idea è intorno alle 20 di questa sera per dare così la possibilità a tutti di essere presenti. Ovviamente c’è bisogno di tantissime condivisioni ecc. per coinvolgere veramente tutto il quartiere di Montesacro e il resto della città. Insomma, siamo 6.500 utenti su questa pagina facciamoci sentire. Cominciate a spargere la voce ovunque”. L’amministratore della pagina Facebook Reporter-Montesacrosta sta chiedendo “massima condivisione dell’iniziativa per Gigi Proietti”.

