ROMA, SPENA (FI): “ZTL APERTA PER TUTTO DICEMBRE E INDENNIZZI PER PERMESSI NON UTILIZZATI”

La pandemia ed i conseguenti lockdown hanno messo in ginocchio le attività commerciarli in molte città. Roma è una delle città più colpite, soprattutto i negozi situati nel centro storico della Capitale, botteghe artigiane e attività di lunga tradizione familiare, che tentano di sopravvivere tra mille difficoltà. Un chiaro e tangibile segnale di sostegno a questa categoria sarebbe quello di lasciar aperti i varchi Ztl nella Capitale per tutto il mese di dicembre, in occasione del Natale che già si preannuncia diverso e sottotono per molte famiglie. A due giorni dalla scadenza dell’ordinanza della sindaca Raggi sarebbe un atto di buon senso prolungare l’apertura dei varchi alla zona a traffico limitato della città, per permettere a cittadini di accedere più agevolmente e sostenere fattivamente i negozianti del centro storico”.

Lo dichiara Maria Spena, deputata di Forza Italia.

“Accanto a ciò, bisognerebbe procedere rapidamente con indennizzi economici a favore degli oltre 22 mila romani che hanno pagato il permesso Ztl senza poterlo di fatto utilizzare. Noi di Forza Italia avevamo proposto un emendamento in tal senso al Dl Rilancio, che è stato bocciato e che ripresenteremo alla manovra. Non ci sono romani di serie A o B, ci sono cittadini, imprese, artigiani e famiglie da sostenere, concretamente”, conclude.