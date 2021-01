Roma: Sturni (M5S), con petizioni elettroniche altro passo in avanti verso democrazia digitale e partecipata

“Oggi abbiamo approvato in Assemblea Capitolina un’ulteriore delibera che modifica il Regolamento sugli istituti di partecipazione, risalente al 1994, adeguandolo alla riforma dello Statuto approvata nel 2018 e al processo di transizione al digitale avviato progressivamente all’interno della macchina amministrativa.

Grazie all’atto che abbiamo votato in Aula Giulio Cesare, che è bene ricordarlo ha conosciuto l’importante partecipazione delle opposizioni alla votazione, andiamo a rafforzare lo strumento delle petizioni popolari introducendo la possibilità per i cittadini di presentarle anche in forma elettronica attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale, al fine di rafforzare il principio della sovranità tecnologica. Tale strumento sarà accessibile anche attraverso la app di democrazia digitale di Roma Capitale istituita con la deliberazione n. 64 già approvata ad agosto 2019, a mia prima firma, e che sarà tra poco tempo lanciata.

La modalità digitale si aggiunge a quella cartacea al fine di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti attraverso l’uso delle nuove tecnologie senza creare diseguaglianze.

L’approvazione di questa delibera rappresenta un passaggio importante nel quadro attuativo della riforma statutaria con la quale abbiamo introdotto nell’ordinamento di Roma Capitale nuovi strumenti di democrazia diretta e partecipata come il referendum propositivo senza quorum, le proposte di delibera di iniziativa popolare elettroniche, il bilancio partecipativo anche digitale, al fine avvicinare i cittadini alla vita politica e ridurre le distanze con l’Amministrazione“.

Lo dichiara in una nota stampa il consigliere capitolino Angelo Sturni (M5S), presidente della Commissione Roma Capitale e primo firmatario della delibera.