Roma, una notte con i volontari tra senza dimora: viaggio tra ‘invisibili’

Siamo stati in giro per una notte con i ragazzi del progetto ‘Akkittate’ per vedere in che modo decine di persone stanno affrontando non solo la pandemia, ma anche il freddo di gennaio

ROMA – Sono circa 7mila i senza fissa dimora romani, una città nella città fatta di persone invisibili. E il loro numero rischia di aumentare a causa della crisi innescata dalla pandemia. “Nell’ultimo periodo sono aumentati. Chi sopravviveva con lavori precari, a marzo scorso, con il lockdown è finito in mezzo alla strada“, spiega Davide Conte, di Arci Pianeta Sonoro, la realtà che ha dato vita al progetto ‘Akkittate‘ coordinando decine di associazioni territoriali, e che raccoglie e distribuisce generi alimentari, vestiti e beni di prima necessità a chi vive sul marciapiede. Siamo stati in giro per una notte con lui e Andrea, un altro volontario, per vedere in che modo decine di persone stanno affrontando non solo la pandemia, ma anche il freddo di gennaio.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it» Marco Agostini