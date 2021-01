Russia, Zhanna Nemtsova: “I ventenni pensano e non credono a Putin”

La figlia di Boris Nemtsov, ex vice-primo ministro assassinato all’ombra del Cremlino dopo essere divenuto oppositore, parla delle proteste in diversi centri della Russia

ROMA – “In piazza ci sono i ventenni, gli studenti: hanno visto al potere sempre e solo Putin, hanno un pensiero critico, prendono le informazioni da internet e non dalla tv di regime”. Zhanna Nemtsova, la figlia di Boris Nemtsov, ex vice-primo ministro assassinato all’ombra del Cremlino dopo essere divenuto oppositore, parla dalla città di Nizhnij Novgorod. Al centro del colloquio con l’agenzia Dire, in videocollegamento, ci sono le proteste che si sono tenute nel fine-settimana e che si terranno ancora domenica in diversi centri della Russia, da Mosca a Vladivostok. La scintilla è stato l’arresto di Aleksej Navalny, l’avvocato animatore del partito Russia del futuro, rientrato nel Paese dopo un caso di avvelenamento, il ricovero e la convalescenza in Germania.

