Salvati dall’Accademia Kronos due cuccioli abbandonati

Alatri, Bruni: “Ottimo l’intervento dei nostri operatori, per il recupero ed affidamento dei due cuccioli”

E’ una storia finita bene grazie ai volontari dell’Accademia Kronos quella che si è verificata nel territorio del Comune di Alatri, dove sono stati rinvenuti due cuccioli simil maremmano. Fortunatamente a seguito di una segnalazione due volontari dell’Accademia Kronos Melissa Gatta e Sandro Magnanimi (nella foto) in sinergia con la Polizia Locale del Comune di Alatri sono intervenuti ed hanno recuperato i due cuccioli. Una volta salvi, i cuccioli sono stati sottoposti alle visite veterinarie, le loro condizioni di salute sono buone, dunque sono stati microchippati, sverminati e vaccinati dai volontari e subito adottati, grazie alla rete di comunicazione instaurata dall’Accademia Kronos sul territorio. “Ringrazio di cuore i due volontari dell’Accademia Kronos Melissa Gatta e Sandro Magnanimi, che hanno eseguito con successo il procedimento di recupero dei due cuccioli –ha sottolineato il Comandante Armando Bruni coordinatore del Centro Italia- e la Polizia Locale del Comune di Alatri, la sinergia sottoscritta un mese fa con il Comune di Alatri è fondamentale ed i risultati, come quest’ultimo intervento lo dimostra. L’abbandono di animali è un’azione criminale, che l’Accademia Kronos combatte costantemente e lo fa insieme alle forze dell’ordine presenti sul territorio ed insieme agli Enti istituzionali. L’abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all’articolo 727 del codice penale. Tale norma, in particolare, prevede testualmente che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”. Prima di abbandonare un nostro amico a quattro zampe, pensate anche a questo”.