Salvini attacca Ricciardi: “Basta terrorizzare, bisogna pianificare”

Il leader del Caroccio critico anche con il Cts in merito alla riapertura delle piste da sci

ROMA – Ricciardi chiede il lockdown? “Basta, c’è voglia di fiducia e cambiamento. Pianificazione e organizzazione. Gli italiani non staranno più attaccati alla televisione la sera per sapere se il giorno dopo possono andare a lavorare o no”, sostiene Matteo Salvini, parlando a Mezz’ora in più su Raitre..”Non ci sta che una domenica mattina un consulente come Ricciardi senza dire nulla al ministro o al premier si alzi la mattina e dica chiudiamo le scuole e le aziende. Prima di terrorizzare 60 milioni di italiani Ricciardi mi fa il favore di parlarne prima con il presidente del Consiglio”, aggiunge Salvini.

Luca Monticelli. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»