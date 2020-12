Frosinone, Iniziativa del senatore Gianfranco Rufa

In questi giorni il senatore della Lega Gianfranco Rufa, da conoscitore del territorio, ha avviato un’importante campagna promozionale, promuovendo sui social le eccellenze enogastronomiche italiane, in particolare della Ciociaria invitando, considerando il particolare periodo di crisi dovuta al covid, a comprare le genuine produzioni locali. “Con questa campagna SII ITALIANO, COMPRA ITALIANO –ha sottolineato il senatore Rufa- ho avviato un’intensa attività al fine di promuovere le eccellenze del nostro territorio. E’ un’azione che nel suo piccolo vuole dimostrare la vicinanza all’economia del territorio che in questo periodo sta soffrendo moltissimo. Questa terra ha una ricchezza d’inestimabile valore, e conserva ancora le genuine tradizioni nella produzione di prodotti tipici. Abbiamo il dovere di custodire le tradizioni locali e valorizzare i prodotti figli della nostra terra”. E’ un esempio concreto quello del senatore Rufa, di quanto l’economia territoriale, ha bisogno di sentirsi sostenuta dalle Istituzioni, partendo dal piccolo commerciante di prodotti agricoli a KM zero, fino fino ad una filiera più estesa. “E’ un’iniziativa nata al fine di promuovere la qualità dei prodotti tipici locali –continua Rufa – farla conoscere o farla riscoprire, ed invitare a scegliere di acquistare la genuità e la garanzia di un buon prodotto. La Ciociaria ad esempio esprime eccellenza in tutti i suoi prodotti dal vino ai dolci tipici ed unici, una produzione enogastronomica da far invidia a qualunque paese del mondo. Riscopriamo questa ricchezza ed impariamo a comprare italiano, per aiutare anche i nostri concittadini in prima in questa emergenza”.