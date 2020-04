Smascherati ancora una volta dal Sindaco Silvio Grazioli, i leoni da tastiera

Trevi Nel Lazio / E’ triste che in un periodo buio per tutta la nazione, si usino dei mezzi così vergognosi per fare campagna elettorale

Le artificiose infamie che continuano a circolare sui social, che non fanno altro che ridicolizzare i soliti leoni da tastiera, i quali non riescono a raggiungere il tanto desiderato obiettivo di screditare l’immagine del Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli e della sua amministrazione, ancora una volta come un boomerang tornano indietro a chi le ha elaborate. Con un comunicato chiaro con tanto di fatture allegate, il Sindaco Grazioli, smaschera per l’ennesima volta chi continua a fare la campagna elettorale buttando fango, in modo vergognoso, soprattutto perchè in un brutto periodo dovuto al Coronavirus, su un tema delicato quali le mascherine distribuite dal Comune di Trevi. “In relazione ad alcune notizie uscite sui social –si legge nel comunicato- nelle quali si dubitava dell’acquisto delle mascherine da parte del Sindaco, si precisa che lo stesso Sindaco allega le fatture di acquisto delle mascherine, per un totale di € 1.464,00 consapevole che ciò è di dubbio gusto, purtroppo è l’unico modo per replicare agli stupidi sospetti che vengono agitati solo per fare campagna elettorale. Tant’è che sempre gli stessi social esaltavano l’azione del sig. Amati Piero che avrebbe donato le mascherine ai cittadini affidandole alle cure del sig. Cecconi Vincenzo. Premesso che non vogliamo sapere come siano state distribuite (se siano state chiamate persone e fatte andare nella casa privata del sig. Cecconi, se il sig. Cecconi si sia messo in mezzo alla strada a distribuire le mascherine oppure se il sig. Cecconi sia andato casa per casa a distribuire le mascherine, tutte cose vietate dalle disposizioni vigenti, ma su ciò non vogliamo sentenziare), quello che ci preme è capire perchè il sig. Amati Piero, avendo ricevuto o comprato o in donazione … le mascherine (sarebbe bello che anche lui mostrasse le fatture di acquisto in modo da tacitare le voci che circolano nel nostro territorio e soprattutto in un paese vicino circa la provenienza delle stesse), come mai non abbia dato queste mascherine per distribuirle a delle associazioni, al Comune, o a qualunque altro ente ritenuto opportuno, ma si sia affidato al sig. Cecconi Vincenzo che tra l’altro è stato assessore al commercio del Comune di Trevi. Qui sorge un altro problema sollevato dal consigliere di minoranza, Bianchini Pietro –continua la nota- e cioè il fatto che l’attuale amministrazione si fosse comportata male con il sig. Amati Piero, non concedendogli una dilazione nei pagamenti delle tasse arretrate sull’occupazione del suolo pubblico del mercato che lo stesso non avrebbe pagato, ovviamente la dichiarazione del consigliere Bianchini Pietro è priva di fondamento e sarebbe bastato fare un accesso agli atti per vedere com’era la reale situazione della posizione, a tal proposito avrebbe dovuto e potuto chiedere e pretendere spiegazioni dall’ex assessore al commercio Cecconi Vincenzo”.