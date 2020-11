Spena: “Aiuti subito, e a tutta la filiera agroalimentare”

La vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera chiede “un decreto semplificazioni e aiuti immediati per gli agricoltori”

ROMA – In questa fase della pandemia è necessario “non pensare solo agli scaffali dei supermercati come durante il lockdown, che non sono mai rimasti vuoti. Oggi con questa geografia dell’Italia a ‘colori’, l’agroalimentare sta soffrendo e un’intera sfera dell’economia ad esso legata è al momento ferma con evidenti ricadute su migliaia di lavoratori. Per questo dobbiamo pensare a tutti i settori del comparto: dai grossisti, alla logistica, ai prodotti freschi, come ortofrutta, vino, olio e tutte le nostre eccellenze che oggi non trovano il fondamentale sbocco dell’Ho.re.ca, quindi ristoranti, bar, alberghi”. Lo ha detto durante una videointervista con l’agenzia Dire, la vicepresidente di Forza Italia della commissione Agricoltura alla Camera, Maria Spena.

