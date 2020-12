Speranza: “Limitazioni e rigore durante le Feste, a gennaio vaccino gratis”

Il ministro parla al Senato: “In società fortemente sviluppate come la nostra, la convivenza col virus è difficilmente realizzabile. Ecco perché servono misure chiare e rigorose”

ROMA – “Dall’analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l’insieme delle misure inizia a dare i primi risultati“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando al Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“Il prossimo monitoraggio- ha proseguito Speranza- dovrebbe confermare la discesa dell’Rt, che è passato in 4 settimane da 1,7 a 0,8. Questo è essenziale per riportare la situazione sotto controllo”. Le misure, ha ribadito il ministro, stanno “funzionando e le valutazioni dei nostri scienziati si stanno rivelando fondate“. A marzo, ha poi detto Speranza, fu “l’Italia a indicare la strada del lockdown per frenare l’epidemia, adesso stiamo sperimentando una soluzione diversa”.

Carlotta Di Santo. DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»