Superbonus. Delrio: ottenuta proroga non prevista dal governo

Sul superbonus occorre fare chiarezza. Il gruppo del Pd ha lavorato alla Camera, coordinandosi con gli altri gruppi, per correggere il testo del governo che non prevedeva nemmeno un giorno di proroga, ottenendo che la scadenza slittasse per ora al 2022. Inoltre nella riunione dell’altra sera abbiamo illustrato la situazione al Presidente del Consiglio. È necessario che le cose siano chiare. Non è ammissibile che proprio a noi che ci siamo impegnati per migliorare il provvedimento andando incontro alle esigenze delle famiglie, delle imprese e nella prospettiva della sostenibilità ambientale vengano addossate responsabilità che non abbiamo”.

Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio